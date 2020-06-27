Места, которые мы посещаем, могут влиять на нашу личность

Ученые из Стэнфордского университета установили, что места, которые люди посещают, могут влиять на особенности их личности. Если экстраверт просидит дома несколько месяцев, он может превратиться в интроверта.

«Люди, которые проводят время в общественных местах, склонны быть более открытыми, дружелюбными и добросовестными, чем те, кто большую часть времени сидит дома», — говорит соавтор научной работы Габриэлла Харари.

В исследовании приняли участие 2350 молодых людей. Сначала они прошли стандартный личностный тест, а затем две недели подряд отвечали на короткие вопросы. Их спрашивали о местах, в которых они проводили время и как они себя при этом чувствовали.

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Всего ученые получили более 63 000 ответов и поделили их на 10 типов, в соответствии с местами: работа, дом, кафе, дом друга, спортзал, магазин, торговый центр, ресторан, кампус, библиотека. Также выделили нахождение в автомобиле.

Проанализировав все данные, ученые смогли понять, что каждое место может акцентировать определенные аспекты личности человека в данный период времени. Кроме того, люди с общими чертами характера обычно тянутся в похожие места.

Из-за пандемии многие оказались буквально заперты дома, и это могло сказаться на их личности. «Если вы чувствуете себя менее креативным, то это потому, что вы сидите дома и не меняете обстановку», — говорит Харари.

Результаты исследования показывают, что можно корректировать особенности своего характера, меняя обстановку. Например, если кто-то чувствует себя обеспокоенным и капризным дома, то ему будет полезно больше времени проводить в гостях, кафе или любом другом общественном месте (если это возможно).