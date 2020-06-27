Эхо недели. Президент в Солигорске, нехватка воды и последствия платных тестов на ковид

Эта неделя прошла под знаком ожидания. В предвыборной кампании закончился очередной этап — претенденты в кандидаты сдали в ЦИК подписи. По сводкам Минздрава, число ежедневных случаев заболевания коронавирусом снижается, но проблемы остаются. Вслед за Минском, где жители двух районов лишились воды, исчезла вода на Майском Посаде в Слуцке.

Выборы

Редакция «Кур'ера» попросила трёх случчан следить за информационной повесткой президентских выборов-2020 в Беларуси. Они поделились своими мнениями о прошедшей неделе.

Житель Слуцка Дмитрий Ельницкий, инженер-технолог, размышляет: избиратель — это участник кампании или он должен быть зрителем, а также рассказывает о том, как белорусы красиво показывают своё недовольство.

Рклама

Жительница Слуцка Елена Улащик, заведующая магазином, рассказывает о поведении людей в эти дни, о достатке и менталитете белорусов, а также высказывает мнение об интервью «Кур'ера» со случчанкой Галиной, которая всю жизнь поддерживает нынешнего президента.

Житель деревни Болотчицы Владимир Адзерихо, сторож, рассказывает, почему некоторые белорусы не хотят перемен, о боязни на генетическом уровне, про последние штаны, чем снять напряжённость в обществе и кто такие «лишенцы».

Коронавирус

На горячую линию «Кур`ера» по COVID обратилась Елена Букштунович, которая из-за коронавируса потеряла отца. Она рассказала, как проходило лечение и почему считает, что в больнице отец, помимо коронавируса, заработал ещё и сахарный диабет.

Жительница Слуцка Ольга одной из первых прошла платный тест на COVID-19 . Она рассказала, с какими проблемами столкнулась после того, как результат оказался положительным. «Кур'ер» узнал в ЦРБ, каков порядок действий тех, кто получил на руки положительный результат, и в каком случае санитарные врачи проводят эпидемиологическое расследование.

Случчанка Светлана поделилась наблюдением за поведением жителей города, которые не носят маски, а потом обвиняют врачей.

В городе и районе

В пятницу через Слуцк проехал кортеж и пролетел вертолёт — президент побывал в соседнем Солигорске.

Вслед за Минском исчезла питьевая вода в домах случчан, которые живут в районе улиц Вокзальная и Майский Посад. Это было 25 июля. Утром, 26 июня, водоснабжение было восстановлено.

В Слуцке жара, и многие горожане проводят время на пляже. Санитарные врачи рассказали, опасна ли вода на пляже, и каковы результаты лабораторного ислледования проб воды.

Пандемия коронавируса, изменение курса доллара повлекли повышение цен. Жители Слуцка рассказали, как повлиял рост цен на их повседневную жизнь и в чём приходится себе отказывать.

Заведения общепита, которые приостанавливали работу из-за коронавируса, снова открываются. В пятницу, 26 июня, в Слуцке после временных каникул вновь заработает кальянная «Мята». В этот же вечер планируется открытие и летней террасы.

В разных районах Слуцка ремонтируют дороги, строят новые торговые павильоны, а Слуцкий райисполком планирует отремонтировать административное здание. На сайте госзакупок УКС Слуцкого района объявил тендер на выбор организации, которая запроектирует тепловую изоляцию стен и ремонт кровли здания райисполкома.

В «Кур'ер» обратились учащиеся Слуцкой СДЮШОР и рассказали, что их тренера по гандболу хотят уволить. Юные спортсмены и их родители с этим решением не согласны. Они написали коллективное письмо руководству и надеются, что инцидент с тренером Людмилой Поповой разрешится.

Происшествия

Случчанка перевозила две тонны лома чёрного метала. Её остановили сотрудники Слуцкой милиции.

В понедельник, 22 июня, на трассе Р23 в районе деревни Гацук произошла авария. В ДТП пострадали два человека. Под Слуцком погибла 38-летняя женщина. На неё наехал грузовик. Это произошло около 4-х утра в субботу, 20 июня, рядом с деревней Калита Слуцкого района.

Это произошло около 4-х утра в субботу, 20 июня, рядом с деревней Калита Слуцкого района. Гроза 20 июня повалила огромное дерево, которое перегородило дорогу в районе Козловичей. Водители проезжавших машин, не дожидаясь аварийных служб, распилили его и освободили проезжую часть.

Люди

Александр Гуринович, участковый из Слуцка, которого ранил мужчина, потому что не хотел ехать в ЛТП, рассказал, как произошло задержание и какие приёмы самообороны ему помогли.

Люди, которые давно работают на Слуцком рынке (),заработках, «жирных» 2000-х и аскетичном 2020-м, а также о том, почему рынок умирает и может ли его что-нибудь спасти.

Две случчанки Ирина и Юлия рассказали, почему и когда они сделали татуировки на теле, и показали как, они выглядят.

Почитать и посмотреть

Много удивительных для современного человека вещей нашла случчанка в недавно купленном старом деревенском доме. Отслужившие свой срок предметы хранились на чердаке, в сарае, в кладовой. Были там и уникальные находки, например, пальто, сшитое почти 100 лет назад, и записка.