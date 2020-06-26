В Слуцком районе есть только два водоёма, где официально разрешено купание. Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии еженедельно отбирает в этих водоёмах пробы для лабораторного анализа. Какое качество воды в этом сезоне, «Кур'еру» рассказал главный государственный санитарный врач района.

На территории Слуцкого района два места отдыха, где разрешено купание: водохранилище «Рудня» (эксплуатирующая организация ОДО «УниверсалСервис») и акватория реки Случь в 11-м городке по улице Социалистической (эксплуатирующая организация КУП «Слуцкое ЖКХ»). Именно там организован государственный санитарный надзор за безопасностью воды.

«В период купального сезона, с июня по август, лабораторный контроль качества воды по микробиологическим показателям безопасности проводится еженедельно, с учётом погодных условий, — пояснил Павел Кучко, главный государственный санитарный врач Слуцкого района. — На 26 июня в лаборатории центра исследованы 17 проб воды из обоих водоёмов. Все пробы соответствовали требованиям безопасности по микробиологическим показателям».