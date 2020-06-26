Виталий Павлов (гл. тренер «Слуцка»): «Я подал в отставку»

В пятницу, 26 июня, состоялся матч 15-ого тура чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги между ФК «Слуцк» и ФК «Смолевичи». Случчане проиграли в этом матче со счётом 2:1, а на послематчевой пресс-конференции Виталий Павлов (гл. тренер «Слуцка») заявил, что подаёт в отставку.

Виталий Павлов (гл. тренер «Слуцка»): «Комментариев по игре от меня никаких не будет. Хотел бы поблагодарить всех своих ребят, всех работников клуба. Все старались выполнять свою работу хорошо. Я подал в отставку, потому что уже нужна перезагрузка, какая-то свежая кровь. Не вижу смысла оттягивать, нужен новый человек, который всё встряхнет. Честно говоря, нет никаких эмоций. Устал уже, поэтому необходима какая-то пауза. Еще раз, всем спасибо за работу»

— Ваше решение выглядит поспешным, команда играет в принципе неплохо…

— Да, неплохо… Но еще раз говорю, мне кажется, что нужна перезагрузка. Может, кто-то должен быть немножко жестче, какие-то футболисты новые появятся. Мое решение не спонтанное.

— Насколько это решение связано со спадом в результатах в последних турах?

— Вы же сами говорите, что команда играет неплохо. Забивать только надо. Вроде многое получается на поле, но нет результата. Мне не надо красивый футбол без ворот. Пускай плохо команда играет, но выигрывает.

Напомним, что Виталий Павлов руководит ФК «Слуцк» с 2017 года. Самое лучшее достижение в чемпионате у команды — 7 место (сезон 2017), в Кубке Беларуси сезона 2016/17 команда дошла до полуфинала, где уступила солигорскому «Шахтёру» 3:2 по сумме двух матчей. После первого круга чемпионата Беларуси-2020 ФК «Слуцк» расположился на 10-ой строчке в турнирной таблице и на данный момент команда не может победить уже восьмую игру кряду. Кроме того, у клуба есть большие финансовые трудности.