2-й палаточный городок, «Свиной ряд» и где сидели «деды»… Интерактивное фото Слуцкого рынка

Олеся Белая
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Когда идёшь по Слуцкому рынку, возникает ощущение, что ты в лабиринте. Узкие переходы, неожиданные повороты. Порой непросто найти нужную точку, а чужому человеку и вовсе легко заблудиться. Но благодаря нашей интерактивной фотографии и вы можете легко сориентироваться на рыночной площади. Чтобы прочитать описание, нажмите на точку.

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