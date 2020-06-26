Президент в Солигорском районе: в Беларуси люди хотят жить справедливо

Кризис — это не только беда, но и время возможностей, заявил президент на встрече с активом Минской области. 26 июня глава государства находится с рабочей поездкой в Солигорском районе, сообщает его пресс-служба.

Президент заявил, что программа социально-экономического развития на пять лет будет прописана так, чтобы она была понятна не только активу, но и простым людям. Александр Лукашенко напомнил: ещё в советские времена при составлении подобных планов чётко прописывались инвестиции и предприятия, которые необходимо ввести в строй.

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— Очень хотелось бы, чтобы кроме традиционных появились новые. Для Минской области одним предприятием обойтись нельзя. Два-три, но это должно быть абсолютно обоснованно, для этого должны быть денежные средства, — подчеркнул президент.

Лукашенко отметил, что потенциал, которым обладает Минская область, представляет уменьшенную копию экономики страны. По его словам, было время, когда Минская область была в числе отстающих, но за последние годы ситуация выровнялась. Президент считает, что «Беларуськалий» — это национальное достояние, гордость, один из столпов белорусского экспорта.

— В своё время мне предлагали продать его. Но я рад, что мы этого не сделали. Зачем продавать это предприятие, если оно функционирует нормально, выполняет все поставленные задачи? Я — государственник. Я не отношусь к людям, которые готовы на куски порезать и поделить, — сказал глава государства.

Он акцентировал внимание на том, что в Беларуси люди хотят жить справедливо.

Аналогичный подход, продолжил Лукашенко, и в отношении других крупных, известных в мире предприятий. Например, таких как БЕЛАЗ: «Это огромное достижение и гордость страны — делать такую технику».

— Расслабляться ни в коем случае нельзя. Сегодня время требует стремительного движения вперёд с чётким пониманием целей и перспектив столичного региона. Это не дежурная фраза. Кризис — это не только беда, но и время возможностей. Мы должны вот это сложное время использовать так, чтобы вскочить куда-то в открывшиеся новые рынки и зацепиться там. Не зацепимся — будет очень тяжело. Чего бы нам ни стоило, нам надо рвать вперёд, — подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, руководству правительства, Нацбанку поставлена «железная задача — всё, что есть, бросить в производство, чтобы зацепиться на рынках».

— Нам надо в этот период ничего не разрушить, спасти наше государство, экономику, защитить людей и хотя бы на 5% продвинуться вперёд. Сделаем это — пятилетку проживём спокойно, мирно, без всяких потрясений. Это для нас сегодня главное, — сказал он.