В Солигорске президент встречается с активом Минской области. Затем Лукашенко посетит предприятие «Белкалий-Мигао»

Александр Лукашенко в пятницу, 26 июня, посещает с рабочей поездкой Солигорский район. О чём доложат президенту во время поездки, передаёт БелТА.
Во время рабочей поездки главе государства доложат о
- социально-экономическом развитии Минской области и Солигорского района,
- финансово-хозяйственной деятельности «Беларуськалия»,
- реализации инвестпроекта по строительству на площадке солигорского предприятия завода по производству нитрата калия.
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СПРАВКА. Нитрат калия — специализированное бесхлорное водорастворимое минеральное удобрение. Этот продукт производит ограниченное число предприятий. В Солигорске нитрат калия производят по китайским технологиям из белорусского и импортного сырья. Сейчас продолжаются агрохимические испытания удобрения на различных сельскохозяйственных культурах для расширения сферы применения.
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