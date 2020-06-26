В Солигорске президент встречается с активом Минской области. Затем Лукашенко посетит предприятие «Белкалий-Мигао»

Александр Лукашенко в пятницу, 26 июня, посещает с рабочей поездкой Солигорский район. О чём доложат президенту во время поездки, передаёт БелТА.

Во время рабочей поездки главе государства доложат о

социально-экономическом развитии Минской области и Солигорского района,

финансово-хозяйственной деятельности «Беларуськалия»,

реализации инвестпроекта по строительству на площадке солигорского предприятия завода по производству нитрата калия.

Создать в Беларуси производство нитрата калия решили ещё три года назад. В мае 2017-го было подписано соглашение между китайской компанией «Мигао Корпорейшн» и «Беларуськалием». Для реализации проекта создали совместное предприятие — ООО «Белкалий-Мигао». В новый завод инвестировали 238 млн рублей.

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СПРАВКА. Нитрат калия — специализированное бесхлорное водорастворимое минеральное удобрение. Этот продукт производит ограниченное число предприятий. В Солигорске нитрат калия производят по китайским технологиям из белорусского и импортного сырья. Сейчас продолжаются агрохимические испытания удобрения на различных сельскохозяйственных культурах для расширения сферы применения.

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