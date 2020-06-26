«Я не отношусь к людям, которые готовы на куски порезать и поделить». Что говорил президент о «Беларуськалии» и не только

Александр Лукашенко в пятницу, 26 июня, посещает с рабочей поездкой Солигорский район, передаёт БелТА. Что он говорил о «Беларуськалии» и не только, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

О «Беларуськалии»:

«В своё время мне предлагали продать его. Но я рад, что мы этого не сделали».

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«Я государственник. Я не отношусь к людям, которые готовы на куски порезать и поделить».

О вызовах времени:

«Расслабляться ни в коем случае нельзя. Сегодня время требует стремительного движения вперёд. Кризис — это не только беда, но и время возможностей. Чего бы нам ни стоило, нам надо рвать вперёд».

«Нам надо в этот период ничего не разрушить, спасти наше государство, экономику, защитить людей и хотя бы на 5% продвинуться вперёд. Сделаем это — пятилетку проживём мирно, спокойно. Это для нас сегодня главное».