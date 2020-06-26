В Слуцке потерялась слепая собака

Потерялся слепой пёс. Зовут Федя, крупного размера, окрас рыжеватый с белым. На морде видны следы заживших травм, глаза из-за слепоты кажутся стеклянными.

Если вы можете помочь нам с поисками в вашем районе, в долгу не останемся.

Рклама

Телефоны для связи:

+37 529 630 10 33 (Кира)

+37 529 38 00 666 (Андрей).

Или обратитесь в усадьбу «Веселая хата»!

Не дадим собаке погибнуть!

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