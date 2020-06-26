На рынке появились земляника и черника. Цены на клубнику, кабачки, капусту снизились, а черешня имеет одну из самых высоких цен, которая не падает. Перечень цен на овощи, фрукты, рассаду на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 10 часов пятницы, 26 июня.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая — 0,7−0,9 рубля
- Картофель молодой — 0,8−2,5 рубля
- Цветная капуста — 5 рублей
- Огурцы — 2,2−2,8 рубля
- Помидоры — 3−5 рублей
- Баклажаны — 5 рублей
- Морковь молодая — 3 рубля, морковь прошлогодняя — 1,5 рубля
- Свёкла свежая — 2,5 рубля
- Кабачки — 2−2,5 рубля
- Сладкий перец —8 рублей
- Лук репчатый — 1,5−1,8 рубля
- Чеснок свежий — 1 рубль (за головку), 8 рублей (за 1 кг)
- Зелень (лук, укроп, петрушка), за пучок — 0,5 рубля
- Редис — 1 рубль.
Фрукты
- Арбуз — 2,5−3 рубля
- Дыня — 5 рублей
- Гранат — 10 рублей
- Абрикосы — 5 рублей
- Нектарин — 6,5 рубля
- Персик — 6,5 рубля
- Яблоки — 4−5 рублей
- Груши — 6 рублей
- Клубника — 1,5 рубля (мелкая), 5 рублей (крупная)
- Лесная земляника — 5 рублей (за 0,5 литра), 2,5 рубля (стакан)
- Черника (0,5 литра) — 4 рубля
- Черешня — 10−14 рублей
- Виноград — 5−7 рублей
- Апельсины — 5−7 рублей
- Лимоны — 5−6 рублей
- Бананы — 3,5 рубля
- Имбирь—5 рублей
- Киви— 10 рублей
- Орех грецкий— 8 рублей.
Саженцы
- Роза (куст) — 2,5−12 рублей
- Львиный зев (куст) — 2 рубля
- Бархатцы (куст) — 1,5 рубля
- Петуния — 1−2,5 рубля, ампельная — 3 рубля, горшки с цветами — 8−12 рублей
- Сурфиния — 2,5 рубля
- Бегония — 3,5−4 рубля
- Цинерария — 0,5 рубля
- Гацания — 2,5 рубля.
Рассада
- Помидоры (за 12 штук) — 4 рубля
- Лук-севок — 4 рубля
- Огурцы — 1−1,5 рубля.
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