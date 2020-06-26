На рынке появились земляника и черника. Цены на клубнику, кабачки, капусту снизились, а черешня имеет одну из самых высоких цен, которая не падает. Перечень цен на овощи, фрукты, рассаду на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 10 часов пятницы, 26 июня.

Овощи

  • Капуста белокочанная свежая — 0,7−0,9 рубля
  • Картофель молодой — 0,8−2,5 рубля
  • Цветная капуста — 5 рублей
  • Огурцы — 2,2−2,8 рубля
  • Помидоры — 3−5 рублей
  • Баклажаны — 5 рублей
  • Морковь молодая — 3 рубля, морковь прошлогодняя — 1,5 рубля
  • Свёкла свежая — 2,5 рубля
  • Кабачки — 2−2,5 рубля
  • Сладкий перец —8 рублей
  • Лук репчатый — 1,5−1,8 рубля
  • Чеснок свежий — 1 рубль (за головку), 8 рублей (за 1 кг)
  • Зелень (лук, укроп, петрушка), за пучок — 0,5 рубля
  • Редис — 1 рубль.

Фрукты

  • Арбуз — 2,5−3 рубля
  • Дыня — 5 рублей
  • Гранат — 10 рублей
  • Абрикосы — 5 рублей
  • Нектарин — 6,5 рубля
  • Персик — 6,5 рубля
  • Яблоки — 4−5 рублей
  • Груши — 6 рублей
  • Клубника — 1,5 рубля (мелкая), 5 рублей (крупная)
  • Лесная земляника — 5 рублей (за 0,5 литра), 2,5 рубля (стакан)
  • Черника (0,5 литра) — 4 рубля
  • Черешня — 10−14 рублей
  • Виноград — 5−7 рублей
  • Апельсины — 5−7 рублей
  • Лимоны — 5−6 рублей
  • Бананы — 3,5 рубля
  • Имбирь—5 рублей
  • Киви— 10 рублей
  • Орех грецкий— 8 рублей.

Саженцы

  • Роза (куст) — 2,5−12 рублей
  • Львиный зев (куст) — 2 рубля
  • Бархатцы (куст) — 1,5 рубля
  • Петуния — 1−2,5 рубля, ампельная — 3 рубля, горшки с цветами — 8−12 рублей
  • Сурфиния — 2,5 рубля
  • Бегония — 3,5−4 рубля
  • Цинерария — 0,5 рубля
  • Гацания — 2,5 рубля.

Рассада

  • Помидоры (за 12 штук) — 4 рубля
  • Лук-севок — 4 рубля
  • Огурцы — 1−1,5 рубля.

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