На рынке появились земляника и черника. Цены на клубнику, кабачки, капусту снизились, а черешня имеет одну из самых высоких цен, которая не падает. Перечень цен на овощи, фрукты, рассаду на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 10 часов пятницы, 26 июня.

Овощи

Капуста белокочанная свежая — 0,7−0,9 рубля

Картофель молодой — 0,8−2,5 рубля

Цветная капуста — 5 рублей

Огурцы — 2,2−2,8 рубля

Помидоры — 3−5 рублей

Баклажаны — 5 рублей

Морковь молодая — 3 рубля, морковь прошлогодняя — 1,5 рубля

Свёкла свежая — 2,5 рубля

Кабачки — 2−2,5 рубля

Сладкий перец —8 рублей

Лук репчатый — 1,5−1,8 рубля

Чеснок свежий — 1 рубль (за головку), 8 рублей (за 1 кг)

Зелень (лук, укроп, петрушка), за пучок — 0,5 рубля

Редис — 1 рубль.

Фрукты

Арбуз — 2,5−3 рубля

Дыня — 5 рублей

Гранат — 10 рублей

Абрикосы — 5 рублей

Нектарин — 6,5 рубля

Персик — 6,5 рубля

Яблоки — 4−5 рублей

Груши — 6 рублей

Клубника — 1,5 рубля (мелкая), 5 рублей (крупная)

Лесная земляника — 5 рублей (за 0,5 литра), 2,5 рубля (стакан)

Черника (0,5 литра) — 4 рубля

Черешня — 10−14 рублей

Виноград — 5−7 рублей

Апельсины — 5−7 рублей

Лимоны — 5−6 рублей

Бананы — 3,5 рубля

Имбирь—5 рублей

Киви— 10 рублей

Орех грецкий— 8 рублей.

Саженцы

Роза (куст) — 2,5−12 рублей

Львиный зев (куст) — 2 рубля

Бархатцы (куст) — 1,5 рубля

Петуния — 1−2,5 рубля, ампельная — 3 рубля, горшки с цветами — 8−12 рублей

Сурфиния — 2,5 рубля

Бегония — 3,5−4 рубля

Цинерария — 0,5 рубля

Гацания — 2,5 рубля.

Рассада