«Наша Нива» объявила о переезде на новый адрес. Издание пояснило, почему потеряло старый домен

В четверг, 25 июня, сайт издания «Наша Нива» перестал открываться у некоторых пользователей, причём проблема — в неоплате домена. В Telegram-канале ОО «Белорусская ассоциация журналистов» появилось заявление «Нашей Нивы» по поводу этих событий.

TUT.BY перевёл его с белорусского языка с некоторыми сокращениями. Оригинал можно прочесть здесь.

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В сообщении в Telegram-канале говорится, что «Наша Нива» с 26 июня будет доступна по адресу Nashaniva.by.

Представители издания объяснили это следующим стечением обстоятельств. Как известно, владельцы сайтов должны каждый год оплачивать аренду домена, цена — около 25 рублей. В заявлении говорится, что домен NN. by зарегистрирован в компании «Открытый контакт», а хостинг и электронная почта находились на серверах другой организации — «Надежные программы». Каким-то «загадочным образом» четыре электронных письма с напоминаниями об оплате от «Открытого контакта» не прошли спам-фильтр и попали «в глубокую корзину», и издание «не получило счёта на оплату 25 рублей». При этом, утверждается в заявлении, другие имейлы с того же адреса пришли без препятствий.

В итоге домен будет выставлен на аукцион. В соответствии с приказом Оперативно-аналитического центра вводятся ряд изменений в инструкцию о регистрации доменных имён в национальной зоне. Главное нововведение, касающееся всех владельцев имен .BY и .БЕЛ, — удаление домена сразу по окончании оплаченного периода регистрации. До того правила предусматривали 30-дневный период блокировки домена, когда предыдущий владелец мог продлить регистрацию и продолжить использование имени. А теперь невостребованные домены быстрее попадают на благотворительный аукцион, чтобы найти новых владельцев.

«Как только мы узнали про отключение NN. BY, ночью, в 1.20, мы разбудили руководство Министерства информации, связались с „Открытым контактом“ и „Надежными программами“. Вечером встретились с министром информации. Мы также знаем, что наша ситуация обсуждалась силовиками. Однако до вечера 25 июня ничего так и не решилось, — говорится в заявлении. — Редакция срочно — надеемся, завтра (26 июня. — Прим. ред.), запустит новый сайт на запасном адресе Nashaniva. by».