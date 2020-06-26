Вместо «Виленского». В Слуцке в июле откроется третий магазин «Копеечка»

Открытие сетевого магазина «Копеечка» в Слуцке состоится в 20-х числах июля. Продовольственный магазин общей площадью около 240 кв. м появится в 1-м городке вместо бывшего магазина «Виленский».

Об этом «Кур'еру» сообщил Эдуард Ажгирей, заместитель управляющего по Минской области торговой сети ЗАО «Доброном».

Сейчас в магазине проходят строительные работы внутри и снаружи здания. Идёт активная подготовка к открытию. Также набирается персонал: в магазине будет создано 14 новых рабочих мест.

«В магазине будут представлены все необходимые повседневные продукты: хлеб, молоко, мясо, фрукты и овощи. 90% продукции — продовольственные товары, 10% — промтовары», — сказал собеседник.

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Представитель торговой сети ЗАО «Доброном» отметил, что это будет уже третий магазин «Копеечка» в Слуцке. Первые два — на улице Социалистическая и улице Левоняна.