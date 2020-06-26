В Слуцке на остановке «Майский Посад» появятся два новых торговых объекта. В одном из них уже ведутся внутренние отделочные работы.

Как пояснила «Кур`еру» Елена Дубовик, начальник отдела торговли Слуцкого райисполкома, пока неизвестно, что именно это будут за магазины. «Предприниматели ещё не вносили сведения в Торговый реестр, поэтому конкретной информации, что именно будет продаваться в этих торговых объектах, пока нет», — ответила она.

По словам жителей соседних домов, один магазин будет овощной, а второй — хозяйственный.

Рклама

Напомним, что в октябре 2019 года Слуцкий райисполком проводил аукцион на право заключения договора аренды четырёх земельных участков: три — для строительства и один — для установки. Два участка как раз находились на «Майском Посаде». На одном из них и ведётся строительство.