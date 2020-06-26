Над Слуцком летит президент. Его ждут под Солигорском (фотофакт)
Пятница, 26 июня, 9.55. Над Слуцком летит вертолёт. Предположительно, в нём - президент, которого ждут под Солигорском. Фото: Алесь Достанко

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