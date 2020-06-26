НовостиСлуцкИзбранное Над Слуцком летит президент. Его ждут под Солигорском (фотофакт) Отдел новостей - 26 июня 2020, 10:04 0 Пятница, 26 июня, 9.55. Над Слуцком летит вертолёт. Предположительно, в нём - президент, которого ждут под Солигорском. Фото: Алесь Достанко ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА Новости Президент в Солигорском районе: в Беларуси люди хотят жить справедливо Новости В Солигорске президент встречается с активом Минской области. Затем Лукашенко посетит предприятие «Белкалий-Мигао» Новости «Я не отношусь к людям, которые готовы на куски порезать и поделить». Что говорил президент о «Беларуськалии» и не только Мнения Своими словами о выборах-2020. Дмитрий Ельницкий о том, как белорусы красиво показывают своё недовольство Новости Как Генпрокуратура реагирует на то, что к задержанным не пускают адвокатов Комментарии: будем признательны за ваши отзывы. Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
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