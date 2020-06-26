В июле в Солигорской центральной районной больнице начнёт работать магнитно-резонансный томограф. Обследование на нём будет доступно и жителям Слуцка.



Аппарат МРТ расположен в одноэтажном здании, строительство которого было начато в апреле прошлого года. Здание соединено с приёмным отделением стационара, а через отдельный вход будут идти остальные пациенты. Для людей с ограниченными возможностями обустроены пандусы, расширенные дверные проёмы. Закупка аппарата МРТ осуществлена за счёт республиканского бюджета.

Планируется, что работа кабинета будет организована в две смены по 8 часов. За одну смену в кабинете МРТ медики могут принять до 20 пациентов.

Рклама

Солигорская ЦРБ — основа южного территориального центра, где обслуживают жителей семи районов области, в том числе и Слуцкого.

СПРАВКА. Магнитно-резонансная томография — это метод лучевого исследования, основанный на применении магнитного поля высокой мощности без использования рентгеновского излучения. Это метод визуализации структур, не видимых другими приборами, безвредный для пациента.