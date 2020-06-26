Как продать излишки с огорода и избежать проблем с налоговой

Дачный сезон в самом разгаре: зелень — пучками, огурцы и клубника — вёдрами, скоро созреют малина, абрикосы и другие плоды. Некоторые огородники пытаются в летний сезон заработать на излишках с огорода. Надо ли платить налоги с доходов от продажи продукции с личного подсобного участка, «Кур`еру» рассказала Лариса Шкурская, заместитель начальника налоговой инспекции по Слуцкому району.

Чтобы не нарваться на штрафы, у огородника должна быть справка о том, что продаваемая им продукция с его земельного участка.

«Согласно действующему законодательству, если вы решили продать излишки своего урожая, вам не нужно платить никакие налоги. Но есть одно условие. На реализуемую продукцию необходимо иметь справку, подтверждающую, что она выращена на земельном участке. Для получения справки физическому лицу необходимо обратиться с заявлением в исполком по месту нахождения земельного участка. Хранить указанную справку плательщики обязаны в местах реализации продукции», — отметила Лариса Шкурская.

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Кто может продавать

При наличии такой справки реализовывать продукцию растениеводства без уплаты налогов может не только сам владелец земельного участка, но и его близкие родственники. К их числу относятся: родители, дети, родные братья и сёстры, внуки, супруг, опекуны и другие.

Где можно продавать

В частности, при наличии справки физические лица вправе реализовывать продукцию растениеводства только на рынках и в местах, установленных местными исполнительными и распорядительными органами.

Запрещено продавать продукцию на улице, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или в других общественных местах. За это грозит штраф.

Кто заплатит налог

Если граждане продают сельскохозяйственную продукцию, не произведённую в республике, либо у них отсутствует справка, подтверждающая, что реализуемая ими сельхозпродукция выращена в личном подсобном хозяйстве, они обязаны уплатить единый налог.

Также единый налог придётся заплатить при продаже продукции цветоводства и декоративных растений, их семян и рассады, независимо от того, где выращена реализуемая продукция. При этом регистрация ИП не обязательна.

Для того чтобы уплатить налог, гражданин должен обратиться в инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по месту жительства либо по месту реализации продукции. Там же можно узнать и о размерах ставок единого налога. Налог должен быть уплачен до начала торговли.