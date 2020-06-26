Битва свежих слуцких дрожжей против сухих. Эксперимент «Кур'ера»

Юлия Свистунова
-
0
Битва свежих слуцких дрожжей против сухих. Эксперимент «Кур’ера»
Фотографии: Юлия Свистунова

Для эксперимента приготовим дрожжевое тесто для пиццы, но на разных дрожжах — сухих и свежих. Последние от Слуцкого дрожжевого завода (Interferm).


В одном рецепте будем использовать одни и те же ингредиенты, но в одном — свежие дрожжи, а в другом — сухие.

По истечению времени тесто, замешенное на свежих дрожжах поднялось.

Рклама

Нам понадобится:

  • пшеничная мука — 2 ст.;
  • растительное масло — 1 ст.л.;
  • свежие дрожжи — 20 г, или сухие — 2 ч.л.;
  • сахар — 1 ч.л.;
  • соль — 1 ч.л.

Пицца на свежих дрожжах

В первую очередь я взяла стакан тёплой воды и развела 20 грамм свежих дрожжей.

Битва свежих слуцких дрожжей против сухих. Эксперимент «Кур’ера»

Всё оставила на 10 минут.

Битва свежих слуцких дрожжей против сухих. Эксперимент «Кур’ера»

Затем добавила в стакан столовую ложку растительного масла. Содержимое стакана вылила в 2 стакана муки, добавила соль и сахар. Затем хорошо вымесила тесто, накрыла и оставила на 25 минут.

По истечению времени тесто, замешенное на свежих дрожжах поднялось.

По истечению времени тесто, замешенное на свежих дрожжах поднялось.

Битва свежих слуцких дрожжей против сухих. Эксперимент «Кур’ера»
Я его раскатала и приготовила пиццу. Пицца получилась просто замечательная, как настоящая американская.

По истечению времени тесто, замешенное на свежих дрожжах поднялось.

По истечению времени тесто, замешенное на свежих дрожжах поднялось.

Пицца на сухих дрожжах

На следующий день тоже самое решила сделать с сухими дрожжами.

В стакане тёплой воды растворила 2 чайные ложки сухих дрожжей и оставила на 10 минут.

По истечению времени тесто, замешенное на свежих дрожжах поднялось.

Затем в стакан добавила ложку растительного масла и вылила всё в 2 стакана муки. Добавила по чайной ложке соли и сахара и начала вымешивать тесто. Затем накрыла и оставила на 25 минут. По прошествии времени тесто вообще не поднялось.

Я подождала ещё 10 минут, но реакции ноль, хотя я всё делала верно. Температура воды и помещения были полностью идентичны. Пиццу из второго теста приготовила по тому же принципу.

По истечению времени тесто, замешенное на свежих дрожжах поднялось.

По истечению времени тесто, замешенное на свежих дрожжах поднялось.
Пицца на свежих дрожжах была пышная, а на сухих — получилась хрустящая, как коржик.

ВЫВОД. Если вы не профессионал, то конечно проще приготовить на свежих дрожжах. С ними тесто подымется 100%.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.