Битва свежих слуцких дрожжей против сухих. Эксперимент «Кур’ера»

Для эксперимента приготовим дрожжевое тесто для пиццы, но на разных дрожжах — сухих и свежих. Последние от Слуцкого дрожжевого завода (Interferm).



В одном рецепте будем использовать одни и те же ингредиенты, но в одном — свежие дрожжи, а в другом — сухие.

Рклама

Нам понадобится:

пшеничная мука — 2 ст.;

растительное масло — 1 ст.л.;

свежие дрожжи — 20 г, или сухие — 2 ч.л.;

сахар — 1 ч.л.;

соль — 1 ч.л.

Пицца на свежих дрожжах

В первую очередь я взяла стакан тёплой воды и развела 20 грамм свежих дрожжей.

Всё оставила на 10 минут.

Затем добавила в стакан столовую ложку растительного масла. Содержимое стакана вылила в 2 стакана муки, добавила соль и сахар. Затем хорошо вымесила тесто, накрыла и оставила на 25 минут.

По истечению времени тесто, замешенное на свежих дрожжах поднялось.



Я его раскатала и приготовила пиццу. Пицца получилась просто замечательная, как настоящая американская.

Пицца на сухих дрожжах

На следующий день тоже самое решила сделать с сухими дрожжами.

В стакане тёплой воды растворила 2 чайные ложки сухих дрожжей и оставила на 10 минут.

Затем в стакан добавила ложку растительного масла и вылила всё в 2 стакана муки. Добавила по чайной ложке соли и сахара и начала вымешивать тесто. Затем накрыла и оставила на 25 минут. По прошествии времени тесто вообще не поднялось.

Я подождала ещё 10 минут, но реакции ноль, хотя я всё делала верно. Температура воды и помещения были полностью идентичны. Пиццу из второго теста приготовила по тому же принципу.



Пицца на свежих дрожжах была пышная, а на сухих — получилась хрустящая, как коржик.

ВЫВОД. Если вы не профессионал, то конечно проще приготовить на свежих дрожжах. С ними тесто подымется 100%.