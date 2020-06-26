В пятницу, 26 июня, состоялся матч 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги между ФК «Слуцк» и ФК «Смолевичи».

В первом тайме, в первые 10 минут, «Смолевичи» владели инициативой на поле и имели три момента для взятия ворот. Однако, первыми счёт открыли гости. На 16-ой минуте встречи нападающий «Слуцка» Артём Сердюк с передачи полузащитника Егора Семёнова открыл нули на табло. В честь того, что на прошлой неделе у вратаря случчан Ильи Брановца родился сын, одноклубники характерно отпраздновали это взятие ворот. Спустя три минуты паритет в матче восстановили игроки «Смолевичей». Александр Джигеро (полузащитник «Смолевичей») выверенным, снайперским ударом из-за пределов штрафной площади отправил мяч точно в дальнюю девятку. В оставшееся время забитых мячей не было. Перерыв, 1:1.

Во втором тайме, на 57-ой минуте матча, голевой дубль оформил хавбек «Смолевичей» Александр Джигеро. Игрок вовремя оказался на позиции добивающего игрока и воспользовался своим моментом непосредственно во время добивания. Спустя минуту Владислав Мухамедов (нападающий «Смолевичей») забил ещё один мяч, но линейный судья отменил его по причине попадания игрока в оффсайд. Случчане могли сравнивать счёт в концовке матча, но после удара Алана Короева (полузащитника «Слуцка») на 85-ой минуте встречи мяч попал в штангу. Спустя пять минут прозвучал финальный свисток, после которого была зафиксирована победа ФК «Смолевичи» со счётом 2:1.

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» опустился с девятого места на десятое. У случчан всё так же 18 очков в активе. Отрыв от команды, находящейся на девятой строчке (ФК «Ислочь», Минский р-н), составляет два очка.

Прогноз «Кур'ера» на матч — «Тотал меньше 2.5» с коэффициентом 1.65 — в матче не сыграл.