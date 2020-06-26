Дети из Слуцка просят оставить им тренера. Руководство СДЮШОР ссылается на окончание контракта

В «Кур'ер» обратились учащиеся Слуцкой СДЮШОР и рассказали, что их тренера по гандболу хотят уволить. Юные спортсмены и их родители с этим решением не согласны. Они написали коллективное письмо руководству и надеются, что инцидент с тренером Людмилой Поповой разрешится. Вот что рассказали о ситуации дети и руководство спортшколы.

«Нашему тренеру осталось четыре года до пенсии. Недавно к нам на тренировки стали приходить проверяющие. Тренера хотят уволить, а нас выгоняют из спортивного зала, — так описали ситуацию ребята. — Это аргументируют тем, что тренер нарушает трудовую дисциплину. Но ведь это не так. Многие родители знакомы с Людмилой Эдуардовной, они не боятся отпускать нас с ней на соревнования в другие города и относятся к ней с уважением, как и она к ним. Позже 15 человек написали заявления на имя директора с просьбой оставить Людмилу Попову. Тренер сделала копии и отнесла их директору. После этого была ещё проверка, а потом они прекратились. Сейчас в спортивной школе лагерь, но в этом году мы туда не пошли, а наш тренер — в отпуске".

Ребята описывают тренера как доброжелательного и отзывчивого человека, который всегда оказывает поддержку и проявляет заботу. Говорят, что Людмила Эдуардовна стала для них второй матерью. Они пришли в редакцию газеты «Кур'ер», чтобы рассказать про тренера.

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«Людмила Эдуардовна всегда с нами честна, да и нам зачем вам врать, — сказал Даниил Кукушкин, который занимается гандболом 2 года. — Тренировки проходят на позитиве. Она всегда ответственно относится к своим обязанностям».

который занимается гандболом 2 года. — Тренировки проходят на позитиве. Она всегда ответственно относится к своим обязанностям». «Всё, чего я добился в спорте, только благодаря ей!» — отметил Никита Лущинский, он занимается в команде 4 года.

он занимается в команде 4 года. «Тренер ответственная, имеет большие заслуги в спорте» , — сказала Эрика Молчина, которая занимается 7 лет.

сказала которая занимается 7 лет. «На тренировках всегда интересно. Мы хотим заниматься только с нашим тренером, нам не нужен никто другой. В команде больше 20 человек разного возраста, куда мы все без неё? Наши последние соревнования — ZubrCup в Бресте, там мы вошли в полуфинал», — сказал Константин Жаров, он занимается гандболом 2 года.

Ребята и их родители просят не оставлять без внимания эту ситуацию.

Мнение руководства СДЮШОР

Валерий Володкович, директор СДЮШОР, ответил, что у тренера, о котором идёт речь, заканчивается контракт и руководство школы приняло решение его не продлевать.

«15 августа у Людмилы Поповой заканчивается контракт. Мы её заранее уведомили, что не будем его продлевать. Всё по законодательству, никаких нарушений нет, — сказал он и добавил, что детей никто из спортивного зала не выгонял. — Вместо Людмилы Поповой придёт новый наставник, который будет тренировать юношеские команды по гандболу. У ребят появится новый тренер, с которым они смогут продолжить заниматься».

На сегодняшний день в детской спортивной школе 6 тренеров по гандболу: двое занимаются с юношескими командами, четверо — с женскими командами.