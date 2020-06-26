В «Кур'ер» обратились учащиеся Слуцкой СДЮШОР и рассказали, что их тренера по гандболу хотят уволить. Юные спортсмены и их родители с этим решением не согласны. Они написали коллективное письмо руководству и надеются, что инцидент с тренером Людмилой Поповой разрешится. Вот что рассказали о ситуации дети и руководство спортшколы.

«Нашему тренеру осталось четыре года до пенсии. Недавно к нам на тренировки стали приходить проверяющие. Тренера хотят уволить, а нас выгоняют из спортивного зала, — так описали ситуацию ребята. —  Это аргументируют тем, что тренер нарушает трудовую дисциплину. Но ведь это не так. Многие родители знакомы с Людмилой Эдуардовной, они не боятся отпускать нас с ней на соревнования в другие города и относятся к ней с уважением, как и она к ним.

Дети из Слуцка просят оставить им тренера. Руководство СДЮШОР ссылается на окончание контракта
Команда юношей по гандболу вместе со своим тренером Людмилой Поповой.
Позже 15 человек написали заявления на имя директора с просьбой оставить Людмилу Попову. Тренер сделала копии и отнесла их директору. После этого была ещё проверка, а потом они прекратились. Сейчас в спортивной школе лагерь, но в этом году мы туда не пошли, а наш тренер — в отпуске".

Ребята описывают тренера как доброжелательного и отзывчивого человека, который всегда оказывает поддержку и проявляет заботу. Говорят, что Людмила Эдуардовна стала для них второй матерью. Они пришли в редакцию газеты «Кур'ер», чтобы рассказать про тренера.

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  • «Людмила Эдуардовна всегда с нами честна, да и нам зачем вам врать, — сказал Даниил Кукушкин, который занимается гандболом 2 года. — Тренировки проходят на позитиве. Она всегда ответственно относится к своим обязанностям».
  • «Всё, чего я добился в спорте, только благодаря ей!» — отметил Никита Лущинский, он занимается в команде 4 года.
  • «Тренер ответственная, имеет большие заслуги в спорте», — сказала Эрика Молчина, которая занимается 7 лет.
  • «На тренировках всегда интересно. Мы хотим заниматься только с нашим тренером, нам не нужен никто другой. В команде больше 20 человек разного возраста, куда мы все без неё? Наши последние соревнования — ZubrCup в Бресте, там мы вошли в полуфинал», — сказал Константин Жаров, он занимается гандболом 2 года.

Ребята и их родители просят не оставлять без внимания эту ситуацию.

Мнение руководства СДЮШОР

Валерий Володкович, директор СДЮШОР, ответил, что у тренера, о котором идёт речь, заканчивается контракт и руководство школы приняло решение его не продлевать.

«15 августа у Людмилы Поповой заканчивается контракт. Мы её заранее уведомили, что не будем его продлевать. Всё по законодательству, никаких нарушений нет, — сказал он и добавил, что детей никто из спортивного зала не выгонял. — Вместо Людмилы Поповой придёт новый наставник, который будет тренировать юношеские команды по гандболу. У ребят появится новый тренер, с которым они смогут продолжить заниматься».

На сегодняшний день в детской спортивной школе 6 тренеров по гандболу: двое занимаются с юношескими командами, четверо — с женскими командами.

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