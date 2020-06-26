Слуцкая СДЮШОР обращает внимание: материал о тренере, с которым не продлевают контракт, не объективен

Сегодня днём, 26 июня, на сайте был опубликован материал о том, что спортшкола в Слуцке не продлевает контракт с одним из тренеров.

Вечером этого же дня руководство учреждения изложило факты, которые, как считает администрация учреждения, стоит принять во внимание для объективного отражения ситуации с тренером. Редакция приводит текст письменного обращения.

«26 июня 2020 года на сайте газеты «Кур'ер» опубликована заметка «Дети из Слуцка просят оставить им тренера. Руководство СДЮШОР ссылается на окончание контракта».

Государственное учреждение «Слуцкая специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва» сообщает, что данная информация не является объективной в полной мере.

Рклама

Так в статье <указывается>, со слов ребят, <что>, при проверке учебно-тренировочных занятий тренера Поповой Л.Э. детей выгоняли из спортивного лагеря, <эта> информация не соответствует действительности. Проводилась плановая проверка занятий всех тренеров-преподавателей, а не конкретно Поповой Л.Э.

В частности, Поповой Л.Э. было указано на недопущение совмещения на учебно-тренировочном занятии учащихся из разных групп, что приводит к грубому нарушению техники безопасности при проведении занятий (по возрасту и количеству учащихся), а также невыполнение утверждённого расписания учебно-тренировочных групп.

Поповой Л.Э. было разъяснено и указано, что в дальнейшем учащиеся должны заниматься в своё время согласно расписанию занятий для данной учебно-тренировочной группы.

Проверка учебно-тренировочных занятий Поповой Л.Э. проводилась в начале февраля 2020 года, а, по словам детей, в это время 15 человек написали заявление на имя директора СДЮСШОР с просьбой оставить тренером Людмилу Попову. Это не соответствует действительности, в виду того, что в феврале вопрос о продлении контракта с Поповой Л.Э. вообще не поднимался. Следовательно, дети никак не могли написать подобные заявления, так как не было на тот момент оснований для написания.

По словам корреспондента, корреспондент беседовала со многими ребятами. Так, в комментариях указана Эрика Молчина, которая не может заниматься в мужском отделении гандбола, и такой учащейся нет в списках СДЮСШОР (от редакции: речь идёт о неточности, допущенной редактором. С корреспондентом беседовал Эрик Молчин).

Также учащийся Никита Лущинский, который занимается 4 года по информации автора, на самом деле у нас есть только учащийся Лущинский Никита, который занимается в СДЮСШОР с 2012 года (8 лет).

Исходя из изложенной информации в заметке, можно сделать вывод, что автор беседовал не со всеми <…> учащимися и поэтому на наш взгляд информация не является объективной".

Кроме письменного обращения, руководство привело устные пояснения о сложившейся ситуации и о том, что для подготовки объективного материала, возможно, следовало учесть мнения большего числа учащихся школы и их родителей.