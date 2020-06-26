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«Я была уверена, что мой брак не будет таким, как у Петьки с Катькой, где кто-то гуляет, а кто-то нянчится с детьми»

Lampa
Lampa
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Хочется поднять одну интересную тему, которая всегда была популярна, но вот правильная она или нет — я попробую разобрать.

В моём кругу знакомых я нередко слышала фразу «Мой муж — мой смысл жизни». И знаете, раньше я бы упёрлась рогом, если бы мне кто-нибудь пытался доказать, что это неправильно, однако мой смысл жизни перевернулся.

Я всегда жила в иллюзии, что мой брак не будет таким, как у Петьки с Катькой, где кто-то гуляет, а кто-то нянчится с детьми, что у меня не будет так, как у Васьки со Светкой, где один любит, а другая «ноги вытирает», и так далее. Как и все девушки, я хотела верить во что-то неземное. И вот я пришла к популярной теме «Мой муж и есть смысл моей жизни».Нас читают случчанки и жительницы региона с разными жизненными ситуациями. Почитайте, рассуждения одной из них о браке и отношениях между супругами.

Когда родился ребёнок, я разрывалась между любимым человеком и дочкой, пытаясь никого не обделять вниманием. Подсознательно я знала, что Андрей (муж) и есть мой смысл жизни, без него я просто не смогу. Однако жизнь перевернулась с ног на голову, когда розовые очки спали, Андрей ушёл и я осталась одна с маленькой дочкой. Я боялась, что не смогу ничего, боялась, что пропаду. Длительное время находилась в депрессии, но помощь мамы и подруг восстановили меня. И я поняла, что в целом легко отделалась. Ведь сколько людей сходят с ума, отрываются на детях, делают с собой непонятно что, а всё из-за того, что приоритеты были расставлены неверно.

После этого мне хочется поделиться с вами следующим: милые девушки/женщины, никогда не делайте смыслом жизни мужчин. Мужчины должны быть рядом, но не смыслом жизни. Не нужно быть дамой-угодницей — ищите обоюдное решение, любимый человек всегда должен в вас ощущать харизму и стержень, даже если вы в браке уже 10 лет. Ни в коем случае не хочу призвать к тому, что все мужики — «козлы», чтобы женщины становились феминистками и так далее. Речь вовсе не об этом. Выберите смыслом жизни детей. Это настоящий и оправданный смысл жизни, а любящий человек будет с вами рядом.

Мой случай далеко не единичный, и я знаю, что в нынешнее время далеко не последний. Но, возможно, кому-то это будет полезным и останется почва для размышлений. Учитесь на чужих ошибках.

Екатерина

Этот текст написан внештатным автором. Если у вас тоже есть желание делиться своим жизненным опытом на страницах женского журнала Lampa, писать тексты, снимать фото/видео — обращайтесь к Алисе Листапад. Контакты: (8044) 540 29 39, alicelistapad@gmail.com, lampa@kurjer.info.

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