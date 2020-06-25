Что случилось с водой в огромном районе Минска. Коротко (+ фото)

В среду, 24 июня, у минчан во Фрунзенском и Московском районах весь день были проблемы с водой: люди жаловались на едкий запах. «Минскводоканал» сказал, что по качеству — всё в норме, кроме запаха, который появился из-за жары. Поэтому сейчас предприятие промывает магистральные трубы.

Пользоваться такой водой люди опасаются, пишет TUT.BY.

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Что случилось. Кратко

Утром в среду жители Сухарево почувствовали странный запах от воды. Её нельзя было пить, невозможно было мыться.

Полдня официальных комментариев о том, что произошло с водой, не было. Никто не запрещал её пить или использовать для хознужд.

К обеду «Минскводоканал» прокомментировал: всё из-за жары. Позже — представил результаты сделанных проб: кроме запаха, всё с водой хорошо.

Химики думают, что это связано с цветением водоёмов, из которых для этих районов происходит водозабор.

Позже на сайте «Минскводоканала» появилось объявление: пить воду нельзя, использовать для хозяйственно-бытовых нужд можно.

В «пострадавшие» районы приехали цистерны с питьевой водой — вначале 4, потом 25. Люди стояли в огромных очередях. В магазинах воду в бутылках по 5 литров разбирали мгновенно.

Обещали, что к вечеру проблема исчезнет, — но нет, вода пахнет, пользоваться ею для питья и душа нельзя.

Проблема не решена и за ночь.

Жителям Фрунзенского и Московского районов обещают сделать перерасчёт за некачественную воду.