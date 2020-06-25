Товары для здорового летнего отдыха и белорусские вышиванки! Приглашаем за покупками в универмаг «Слуцк»

Новое поступление товаров в магазинах КУП «Универмаг «Слуцк»!
«Дом торговли» (ул.Ленина, 138) предлагает отличный выбор товаров для здорового летнего отдыха: обновленный ассортимент велосипедов, надувные бассейны, круги и нарукавники для плавания, скейты, спортинвентарь.
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В секциях «Женская одежда» и «Мужская одежда» универмага в продажу поступили знаменитые белорусские вышиванки и льняная одежда Слонимской фабрики художественных изделий. Приглашаем за покупками!
КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568
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