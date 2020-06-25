Белорусский орнамент и признание мужу. Две случчанки показали свои татуировки и рассказали их истории

Ирина @mailianirina и белорусский орнамент

Мы продолжаем рубрику «На стиле», в которой случчанки рассказывают о себе, своём гардеробе и личной эстетике. В этот раз девушки показали свои татуировки и рассказали, что они значат.

«Первую тату на руке я сделала 5 лет назад, на ноге — 1 год назад. Это белорусская символика, элементы орнамента. Знак солнца, восьмирог. Татуировка на ноге символизирует солнце, свет, движение, жизнь, благополучие. Я очень серьёзно отношусь к символам, которые ношу на своём теле, поэтому долго выбирала и искала обозначения. Они соответствуют моему характеру, душевному настрою и, конечно, в них есть капелька патриотизма. Я люблю свою синеокую Беларусь».

Юлия @juliettanewme и «семейные» татуировки

«С детства знала, что украшу себя татуировкой, только не знала, что именно я хочу. Первое тату набила в 31 год после рождения второго сына. Это были имена моих детей на запястье. Тату делала у слуцкого мастера Олега Монаха.

Вторую набила в 37 лет на шее. Это забавная история. Я продолжала любить татуировки, но больше не планировала. На грани развода муж уговорил меня дать ему разрешение набить мой портрет у себя на руке. По прошествии нескольких дней он начал меня готовить и подбивать на ответный шаг, я была не готова, но в один миг решилась и сделала надпись на шее — маленькое признание мужу. Надпись на итальянском языке, так как муж тесно связан с этой страной и хорошо владеет языком. Мне было больно бить татуировки, но я не жалею. Они все именные, не несут никакой нагрузки, но очень для меня важны. Я ими не горжусь, но очень рада, что они у меня есть. Хочу ли я ещё? Нет! На сегодняшний день однозначно нет!»