В Слуцке средняя зарплата превысила 1000 рублей

По данным Белстата, средняя зарплата за апрель по Слуцкому району составила 1008,9 рубля, что на 24,1 рубля больше по сравнению с апрелем. Среди соседних регионов резко рванул вверх Стародорожский район. Там средний доход составил 1021,5 рубля.

Напомним, что в статистике указывается так называемая «получка грязными», то есть вся начисленная зарплата, из которой ещё будут удержаны подоходный налог и отчисления в пенсионный фонд. В сумме это составляет 14%. В результате работник получает так называемую зарплату «чистыми».