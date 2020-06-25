Расследование «сахарного дела» продолжается. Все фигуранты по-прежнему находятся под стражей и признали многие факты своей незаконной деятельности, но не ходатайствовали о заключении сделки со следствием.

Об этом во время видеобрифинга в Национальном пресс-центре сообщил Алексей Стук, заместитель генпрокурора, передаёт TUT.BY.

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«Все обвиняемые, поскольку ими совершено особо тяжкое преступление и размер взяток только даже на начальном этапе расследования достиг (то, что установлено и сегодня фигурирует в обвинении) нескольких десятков тысяч долларов, находятся под стражей. Дело расследуется в обычном порядке, выясняются все обстоятельства. Я думаю, что через некоторое время оно будет направлено в суд», — сказал Алексей Стук.

Заместитель генпрокурора также сообщил, что фигуранты дела сотрудничают со следствием.

«Хотя все обвиняемые сотрудничают со следствием, признали практически все факты криминальной деятельности, но пока никто из них с ходатайством о заключении досудебного соглашения не обращался», — отметил он.

КОНТЕКСТ. В конце января появилась информация о задержании четырёх директоров сахарных комбинатов Беларуси (Городейского, Жабинковского, Скидельского и Слуцкого). О предполагаемом задержании Николая Прудника, директора Слуцкого сахарорафинадного комбината, стало известно 27 января.

Силовые ведомства хранили молчание по поводу задержаний. Лишь 30 января «сахарное дело» скупо прокомментировал Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси. По его словам, оно было связано с дебиторской задолженностью: речь шла о мошеннических схемах, «которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими».

4 февраля о задержании директоров сахарных комбинатов жёстко высказался Александр Лукашенко. Он заявил, что «такого в Беларуси ещё не было»: «Они создали в Москве „прокладку“ — торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов».

Вечером того же дня КГБ официально подтвердил, что директора четырёх сахарных заводов сейчас находятся за решёткой. Фигурантами уголовного дела стали: Михаил Криштапович (Городейский комбинат), Виктор Миронов (Жабинковский сахарный завод), Николай Прудник (Слуцкий комбинат), Дмитрий Егоров (Скидельский завод).

Что рассказали в «расследовании» про «сахарную мафию», подробнее в видео.

6 февраля стало известно, что фигурантам «сахарного дела» уже предъявлено обвинение. КГБ возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 431 (Дача взятки в крупном размере).

14 февраля Александр Лукашенко заявил, что задержанные руководители сахарных заводов дали признательные показания, просят не лишать их свободы и готовы пойти работать в колхоз. «Мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите», — ответил президент.