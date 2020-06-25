Участковый из Слуцка, которого ранил мужчина, потому что не хотел ехать в ЛТП, рассказал, как всё произошло

«Зарежу!» — крикнул нетрезвый сельчанин и с ножом бросился на капитана милиции Александра Гуриновича. Слуцкий участковый оперативно обезоружил противника.

РАНЕЕ. Случчанин не хотел ехать в ЛТП и ранил ножом участкового, который за ним приехал

Рклама

В тот день офицер несколько раз заглядывал по месту жительства дебошира, чтобы отправить его в ЛТП. Однако дома мужчину застал только вечером.

— Он стоял в ванной и, судя по мутному взгляду, снова был пьян, — утверждает капитан милиции. — С ходу разгадав цель моего визита, рассвирепел в мгновение. Схватил кухонный нож и всё повторял, что никуда не поедет.

Чтобы его пожилая мать и племянник не попали под горячую руку, офицер с силой захлопнул межкомнатную дверь перед лицом агрессора и вывел домочадцев во двор.

— Кто знает, чем бы обернулось дело, если бы женщина вдруг начала упрекать сына или, ещё хуже, отбирать нож? Мол, не станет же родных убивать… — задаётся вопросом Александр Иванович. — Боюсь, даже самые близкие люди не разгадают, что на уме у нетрезвого.

Александр Гуринович добавляет: мужчина бездельничал и нередко затевал дома скандалы.

— Он отравил матери жизнь, буквально изводил пенсионерку, — поясняет собеседник. — Когда та тянулась за мобильным, чтобы вызвать милиционеров, сын его отбирал.

Правда, на трезвую голову парень каялся: вину признаёт, больше так не поступит. И… вновь брался за старое.

— Даже вынесение защитного предписания его не остановило, — говорит капитан милиции. — В нарушение запрета он вламывался в дом, наводил свои «порядки». Очевидно, что без лечения в профилактории в его случае было не обойтись.

…Пока участковый по мобильному передавал в райотдел информацию о происходящем, нападавший с руганью метался из угла в угол. Внезапно раздался звук разбившегося стекла — парень выбрался на улицу через окно.

— Однако оказался в тупике между постройками, — вспоминает офицер. — Когда понял, что бежать некуда, лишь сильнее разозлился.

Александр Иванович многие годы до автоматизма отрабатывал приёмы самообороны на татами. Но в настоящей схватке применил их впервые.

— Признаюсь: не думал, что сойдусь с кем-то в рукопашной, — добавляет собеседник. — Однако тут отточенным движением выбил острый предмет из ладони мужчины и защелкнул наручники на его запястьях. Лезвие задело лишь палец.

Офицер подчёркивает: это мелочи по сравнению с тем, что могло произойти, не совладай он с противником.

— Во время тренировок инструкторы часто нам напоминают: противостоять нападающему, возможно, придётся в самый неожиданный момент, — отмечает Александр Гуринович. — Теперь этот совет постоянно повторяю себе.

Бормотавший ругательства сельчанин дожидался приезда стражей порядка в наручниках — как выяснилось, раньше он уже проявлял агрессию по отношению к правоохранителям…