Как Генпрокуратура реагирует на то, что к задержанным не пускают адвокатов

18 июня к задержанным Виктору и Эдуарду Бабарико не пустили их защитников. С такой же ситуацией столкнулись и другие фигуранты дела Белгазпромбанка. Как Генеральная прокуратура реагирует на нарушения права на защиту, которое гарантировано Конституцией, передаёт TUT.BY.

«Однозначно: если право на защиту гарантировано законом, то прокуратура только за реализацию этого права, — заявил в ходе брифинга Алексей Стук, заместитель генерального прокурора. — Бесспорно, на нарушения, факты непредоставления защитника, недопуска защиты, если таковые факты установлены, прокуратура реагирует предоставленными полномочиями — это может быть предписание, представление, возбуждение административного, дисциплинарного производства. Но в каждом случае нужно рассматривать конкретную ситуацию. В определённых случаях, которые складываются в той или иной ситуации, это, наверное, только мнение защитника, что его не допускают, или мнение фигурантов по делу, что адвоката не допускают незаконно. Нужно рассматривать каждый конкретный случай».

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Что говорится в Конституции и УПК

В Конституции чётко указано: каждый имеет право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право пользоваться в любой момент помощью адвокатов. Противодействие оказанию правовой помощи в Республике Беларусь запрещается (ст. 62 Конституции).

Согласно уголовно-процессуальному кодексу, защитник допускается к участию в уголовном деле с момента вынесения в отношении лица постановления о возбуждении уголовного дела, а также с момента фактического задержания, применения меры пресечения, признания лица подозреваемым или предъявления обвинения (ст. 44 УПК). Известно, что Виктор и Эдуард Бабарико успели заключить договор с адвокатами ещё до задержания, о чём защитники предупредили сотрудников ДФР, которые не пускали их в здание.

Если подозреваемый или обвиняемый заявляет ходатайство о том, что ему нужен защитник, участие адвоката в уголовном процессе обязательно (ст. 45 УПК). Подозреваемый или обвиняемый имеет право отказаться от дачи показаний до момента, пока не приедет именно тот адвокат, с которым он лично успел заключить договор или заключили договор его родные, друзья и т. д. Об этом нужно написать в протоколе: «Готов давать показания только в присутствии адвоката, с которым у меня заключён договор, — ФИО адвоката». Важно — в уголовно-процессуальном законе нет никаких исключений в виде коронавируса, допрос без адвоката не допускается.

Что делать, если договор с адвокатом не заключён

Сотрудник, который проводит допрос, вызывает дежурного адвоката, если участие защитника обязательно (подозреваемый или обвиняемый заявил такое ходатайство — до начала допроса!). В каждой коллегии круглосуточно дежурят адвокаты. У подозреваемого или обвиняемого есть право на одну консультацию до начала первого допроса. За эту консультацию платить не надо. Как только вас задержали, сразу заявите о желании получить консультацию адвоката. Дождитесь его приезда, задайте ему тет-а-тет все волнующие вас вопросы. И только после этого соглашайтесь участвовать в допросе. Такая консультация длится столько, сколько вам времени потребуется для выяснения всех важных моментов. Следователь не может сказать: «У вас пять минут на разговор», это грубое нарушение закона. Адвокат гарантирует клиенту конфиденциальность. Если станет известно, что он разглашает следователю, судье, прокурору или любому третьему лицу информацию, которую узнал от вас, он будет привлечён к ответственности, вплоть до исключения из коллегии адвокатов.