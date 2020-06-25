«Приходится себя ограничивать, смотреть по бюджету». Жители Слуцка рассказали, как ощутили рост цен на продукты

В апреле чиновники взялись за регулирование цен, которые начали расти из-за пандемии коронавируса и повышения курса доллара. «Кур`ер» решил высчитать «личную инфляцию» за год, сравнив цены на один и тот же набор продуктов, который среднестатистический случчанин покупает примерно на 10 дней.

Анализ, как изменились цены, можно прочитать в свежем номере газеты, который уже в продаже! Покупайте с 25 июня.

Мы также спросили у жителей Слуцка, как они ощущают рост цен на себе.

Елена: «В последнее время рост цен на продукты стал очень заметен. Очень дорогие сезонные фрукты и овощи. Раньше на них цена падала, а сейчас стоит на месте и не опускается. Цены растут, а зарплаты на месте. Приходится себя ограничивать, смотреть по бюджету, хватает ли».

Рклама

Анастасия: «Сейчас больше всего цены меняются на овощи, ягоды. Также дорожают колбасы, фарш, полуфабрикаты. Иногда я даже не могу позволить себе взять филе, такое оно дорогое. Хотелось, конечно, чтобы цены были более умеренные, чтобы можно было себя чем-то побаловать».

Кирилл: «Рост цен на продукты я, конечно, замечаю. Из того, что покупаю чаще всего, подорожали лимон, имбирь, крупы, фрукты (бананы, яблоки). В принципе, из-за роста цен список основных покупок почти не изменился, ну, может, стал реже покупать имбирь».

Лариса: «Цены, конечно, растут. Но выбора нет, мы всё равно идём в магазин и покупаем продукты. Зарплаты у нас небольшие, и приходится покупать продукты питания в рамках имеющегося бюджета. Стараешься вначале покупать продукты первой необходимости, а потом по возможности себя чем-то баловать».