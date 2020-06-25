В Слуцке теперь как в Минске: в 1-м городке пропала вода. Фотофакт

Случчане, которые живут в районе улиц Вокзальная и Майский посад, сообщают «Ку'еру», что в их домах пропала вода. В микрорайон приехала машина с водой и выдаёт её местным жителям. Когда водоснабжение в квартирах снова появится, неизвестно.

Водитель машины с водой рассказал людям, что вода техническая, пить её нельзя, можно почистить зубы и помыться. Одна из случчанок говорит, что звонила коммунальщикам, но там не берут трубку.

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А вот, что случилось с водой в Минске.