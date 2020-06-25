Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ.

Где и когда отключат свет

30 июня, 1 и 2 июля с 8.00 до 17.00 по адресам:

Рклама

ул. Кононовича, № 5−27 (нечётная сторона), № 16, № 18, № 20;

ул. 11-го Июля, № 1−39;

ул. 1-го Августа, № 4−47.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.