В Беларуси 60 382 случая коронавируса с начала вспышки

На 25 июня в Беларуси 60 382 случая COVID-19. Прирост за сутки — 437. Об этом сообщает «Официальный Минздрав».

Выздоровели и выписаны 41 448 пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19 (+ 1312 за сутки). За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 367 пациентов (+ 5 за сутки).

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Всего проведено 919 139 тестов (+ 17 235 за сутки).

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