ФК «Слуцк» сыграет на выезде против «Смолевичей». Прогноз на матч

В пятницу, 26 июня, в рамках 15-го тура чемпионата Беларуси ФК «Слуцк» сыграет на выезде против «Смолевичей». Стартовый свисток для команд и болельщиков прозвучит в 19:00.

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

ФК «Смолевичи». Под конец первого круга «Смолевичи» являются одним из кандидатов на вылет из первого дивизиона. За прошедшие 13 матчей команда одержала победу лишь однажды, в домашнем матче против «Городеи» (4:1). Команда пропустила матч с «Минском» из-за карантина в столичной команде, поэтому, «Смолевичи» сыграли на одну игру меньше по сравнению с другими командами.

Что бы ни говорила статистика, команда не является лёгким соперником для всех команд в лиге. Например, «Смолевичи» забили три мяча борисовскому БАТЭ (итоговый счёт 3:5, победа БАТЭ), так же футболисты сыграли вничью с солигорским «Шахтёром» (0:0), а так же вничью с брестским «Динамо» (1:1).

Вполне вероятно, что у «Смолевичей» будут шансы для взятия очков в предстоящем матче со случчанами, тем более, что у «Слуцка» сейчас пошёл спад, и в команде после матча с гродненским «Неманом» будет отсутствовать ряд ключевых игроков.

ФК «Слуцк». Случчане в последнем сыгранном матче уступили дома гродненскому «Неману» с минимальным счётом 0:1. Кроме того, у команды было удалено целых три футболиста: Марат Бураев (после матча), Юрий Козлов и Роман Кривулькин. Всё трио игроков не сыграет в предстоящем матче.

Команда, проведя последние игры, уже утратила тот запал, который был у «бело-синих» в матчах на старте чемпионата. В последних семи играх игроки «Слуцка» забили только три мяча, а пропустили 12. Так же футболисты добыли только два очка (то есть не победили за семь последних игр ни разу).

Ещё в матчах с аутсайдерами чемпионата команда не добывает лёгких побед. Например, с «Белшиной» случчане вырвали победу на последних минутах (3:2), а от «Минска» и вовсе «бело-синие» потерпели поражение (1:0).

Прогноз на матч. «Тотал меньше 2.5». Коэффициент — 1.65.

Коэффициент в ставках — это цифра, по которой рассчитывается ваш возможный выигрыш. Допустим, вы делаете ставку (25 р.) с коэффициентом 2,12 на победу какой-нибудь команды. Команда выигрывает, и сумма вашей ставки умножается на коэффициент, то есть 25рx2,12к = 53р. В случае если ваша команда играет вничью или проигрывает, то проигрывает и ставка. В этом случае деньги остаются у букмекера.