В Слуцке легковушка не уступила дорогу мотоциклисту. Его госпитализировали (фото)

Авария произошла в среду, 24 июня, около 19.30 на перекрёстке улиц Ленина и Выбранецкая. Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцкой ГАИ.

Мотоциклист ехал со стороны города в направлении трассы Р23, легковушка — ему навстречу.

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«При повороте налево на перекрёстке автомобиль Nissan Primera не уступил дорогу мотоциклисту. Произошло столкновение. Байкера госпитализировали в травматологическое отделение Слуцкой ЦРБ, водитель авто в ДТП не пострадал», — рассказали в ГАИ.

В Госавтоинспекции также отметили, что оба водителя в момент совершения аварии были трезвые.