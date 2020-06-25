Одной из причин ДТП является нарушение правил обгона и выезд на полосу встречного движения. Это влечёт за собой самые тяжёлые последствия.

Обгон — опасный манёвр, неправильное выполнение которого может стоить жизни. Анализ дорожной обстановки свидетельствует, что в Минской области уменьшилось количество ДТП по указанной причине, но всё же происшествий немало.

Рклама

В пятницу, 26 июня, в Слуцке будет проходить единый день безопасности дорожного движения под девизом «Обгон должен быть безопасным!». Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцкой ГАИ.

ГАИ напоминает

До начала обгона водитель должен убедиться в том, что полоса движения, на которую он намерен выехать, свободна и своими действиями он не создаст угрозу безопасности дорожного движения, не заставит участников дорожного движения изменить направление и (или) снизить скорость движения.

Водителю запрещается выполнять обгон:

если водитель транспортного средства, движущегося впереди по той же полосе движения, подал сигнал левого поворота;

если следующие за ним водители начали обгон.

Объезд транспортного средства, водитель которого подал сигнал поворота налево и приступил к выполнению манёвра, производится с правой стороны.

Водитель обгоняемого транспортного средства обязан с учётом дорожно-транспортной обстановки двигаться ближе к правому краю проезжей части дороги и не препятствовать обгону увеличением скорости движения или иными действиями.

Обгон запрещается:

в зоне действия дорожных знаков «Обгон запрещён», «Обгон грузовым автомобилям запрещён», на поворотах дороги, обозначенных дорожными знаками «Опасный поворот», «Опасные повороты», на подъёмах, обозначенных дорожным знаком «Крутой подъём», а также при наличии сплошной дорожной разметки (за исключением обгона одиночного транспортного средства, движущегося со скоростью менее 30 км/ч), в конце подъёмов и на других участках дорог с ограниченной обзорностью дороги;

на обозначенных и (или) регулируемых перекрестках;

на пешеходных переходах и ближе 50 метров от них в обе стороны;

транспортного средства, производящего обгон или объезд препятствия;

при недостаточной видимости дороги;

на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними.

Вне населённых пунктов водитель тихоходного, тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, а также транспортного средства, конструкция которого, перевозимый груз или техническое состояние затрудняют его обгон, должен занять положение на дороге как можно правее, а при необходимости и остановиться, чтобы пропустить скопившиеся за ним транспортные средства.

Если встречный разъезд транспортных средств затруднён, то водитель, на стороне которого имеется препятствие для дорожного движения, обязан уступить дорогу.

Уважаемые водители! Обдумывайте каждый свой манёвр, будьте внимательны за рулём. Прежде чем совершать обгон, неоднократно убедитесь в его безопасности!

СПРАВКА. Согласно ч. 8 ст. 18.14 КоАП РБ, нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил обгона либо выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено ПДД влечёт наложение штрафа от 2 до 10 базовых величин с лишением права управления до 1 года или без лишения.