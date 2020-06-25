22 момента слуцкого футбола. Интерактивное фото

Олеся Белая, Алесь Достанко
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Мы продолжаем цикл публикаций «История слуцкого футбола». Здесь мы собрали для вас 22 интересных факта о слуцком футболе. Нажмите на плюсики и почитайте их.

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