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Заражено в РБ:
Belarus
59,945
Total confirmed cases
Updated on 25 June 2020 10:18
kurjer.info
Слуцк • Газета «Інфа-Кур’ер»
Четверг, 25 июня, 2020
20.3
C
Слуцк
КОРОНАВИРУС:
Заражено в РБ:
Belarus
59,945
Total confirmed cases
Updated on 25 June 2020 10:18
Behance
Facebook
Instagram
Twitter
VKontakte
Youtube
kurjer.info
Слуцк • Газета «Інфа-Кур’ер»
Слуцк
Вакансии
Расписания
Автобусы город
Автобусы пригород
Поезда
Маршрутки
Поликлиника взрослая
Поликлиника стоматологическая
Консультация женская
Участковые инспекторы Слуцкого РОВД
Полезные телефоны для случчан
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kurjer.info
Слуцк • Газета «Інфа-Кур’ер»
Слуцк
Вакансии
Расписания
Автобусы город
Автобусы пригород
Поезда
Маршрутки
Поликлиника взрослая
Поликлиника стоматологическая
Консультация женская
Участковые инспекторы Слуцкого РОВД
Полезные телефоны для случчан
Реклама
Рекламодателю
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Объявления
Инструкция по подаче частных объявлений
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№ 1010 от 11 июня 2020 года
Отдел новостей
-
25 июня 2020, 08:34
0
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Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.