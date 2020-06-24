Всем известно, что лучший отдых — отдых у воды. Это спорт, плавание, рыбалка, игры в воде, катание на лодках, гидроциклах… Но, к сожалению, вода может доставлять не только удовольствия, но и привести к трагическим последствиям, беде.

С наступлением купального сезона, особенно если лето выдаётся жарким, резко возрастает приток отдыхающих к воде, и, соответственно, увеличивается количество несчастных случаев, даже, казалось бы, на самых безопасных мелких городских водоёмах.

Рклама

Каждый может оказаться в ситуации, когда исключительно от его умелых действий будет зависеть его жизнь и жизнь рядом находящегося человека.

Виталий Протасеня, заместитель начальника Слуцкого РОСК, напомнил читателям «Кур'ера» основные правила безопасного поведения на водоёмах и способы помощи утопающим. И отметил, что необходимо твёрдо сознавать, что на воде несравненно легче предупредить несчастье, чем ликвидировать чрезвычайную ситуацию.

СПРАВКА. По данным на 24 июня, в этом году в Слуцком районе утонуло два человека. В 2019-м — три.

Правила поведения на воде

«Купайтесь только в специально отведённых местах, на оборудованных пляжах, где в случае несчастного случая вы можете получить специализированную помощь спасателя.

Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Это основная причина гибели людей на воде.

Не подплывайте к близко идущим судам, катерам, лодкам, плотам, не ныряйте под них — это опасно для жизни, вас может затянуть под днище, ударить бортом, захлестнуть волной.

Соблюдайте правила пользования лодками и другими плавательными средствами: не перегружайте их, не раскачивайте, не прыгайте с них в воду, при необходимости залезть в лодку делайте это со стороны носа или кормы, чтобы не опрокинуть её. Помните, что кто-то из находящихся в лодке может не уметь плавать.

Не пользуйтесь надувными матрасами, камерами, досками особенно при неумении плавать. Даже слабый ветер способен унести их далеко от берега.

Если не умеете плавать, заходите в воду только по пояс.

Не заплывайте за буйки и другие ограждения, установленные в местах для купания. Они предупреждают: дальний заплыв — это переохлаждение, мышечное переутомление, судороги, гибель.

Не допускайте шалостей на воде, связанных с нырянием и захватом купающихся, не балуйтесь на воде, не пугайте других.

Не подавайте ложных сигналов бедствия.

Не купайтесь в одиночку в вечернее и ночное время суток.

Если вы отдыхаете вместе с ребёнком

Обратите внимание на дно водоёма: оно должно быть чистым, неглубоким, без коряг, водорослей и ила. Проверьте, нет ли на берегу битого стекла, острых камней и других опасных предметов. Располагаясь с ребёнком, выбирайте место в тени деревьев, избегая прямых солнечных лучей. Проконтролируйте наличие у ребёнка головного убора. Не допускайте ситуаций, когда ребёнок находится возле водоёма один. Наблюдайте за ребёнком, когда он играет на берегу, не упускайте его из вида. Вхождение в воду с ребёнком должно происходить постепенно, за руку. Резкое вхождение в прохладную воду может вызвать сбой сердцебиения и возникновение судороги. Не позволяйте ребёнку нырять с ограждений или берега. Пресекайте шалости детей на воде. Не допускайте переохлаждения ребёнка, чередуйте игры на берегу с купанием.

Самоспасение

В воде появились судороги : свело руки или ноги. Не теряйтесь, старайтесь удержаться на поверхности воды, плывя на спине. Энергично разотрите сведённую мышцу. Если есть на берегу люди, не стесняйтесь позвать их на помощь.

: свело руки или ноги. Не теряйтесь, старайтесь удержаться на поверхности воды, плывя на спине. Энергично разотрите сведённую мышцу. Если есть на берегу люди, не стесняйтесь позвать их на помощь. Если случайно хлебнули воды , остановитесь, приподнимите голову над водой и откашляйтесь. Энергичные движения рук и ног помогут вам держаться вертикально в воде, а потом приплыть к берегу.

, остановитесь, приподнимите голову над водой и откашляйтесь. Энергичные движения рук и ног помогут вам держаться вертикально в воде, а потом приплыть к берегу. Попав в водоворот , наберите побольше воздуха в лёгкие. Погрузитесь в воду и сделайте сильный рывок в сторону по течению, всплывайте на поверхность.

, наберите побольше воздуха в лёгкие. Погрузитесь в воду и сделайте сильный рывок в сторону по течению, всплывайте на поверхность. Запутавшись в водорослях , не делайте резких движений и рывков. Лягте на спину и постарайтесь мягкими, спокойными движениями выплыть в ту сторону, откуда приплыли. Если это не поможет, нужно подтянуть ноги к животу и осторожно освободиться от водорослей руками.

, не делайте резких движений и рывков. Лягте на спину и постарайтесь мягкими, спокойными движениями выплыть в ту сторону, откуда приплыли. Если это не поможет, нужно подтянуть ноги к животу и осторожно освободиться от водорослей руками. Попав в сильное течение, не теряйтесь, не плывите против потока. Плывите по течению, постепенно смещаясь к берегу.

Основное при самоспасении — не впасть в панику, владеть собой, спокойно предпринимать все необходимые меры для выхода из создавшегося положения.

Помощь утопающему

Если вы заметили тонущего человека или услышали крики о помощи, немедленно сообщите о происшествии в службы спасения (звоните по номеру 101 и 112).

Спасатели всегда готовы оказать помощь терпящему бедствие на воде. Они имеют для этого соответствующее снаряжение, в том числе и для подъёма утонувшего с грунта (дна) и последующего его оживления, если он находился под водой не более 6 минут, поэтому действовать надо решительно и оперативно.

Если поблизости нет спасательной станции, некому придти на помощь, кроме вас, прежде всего, оцените свои возможности и, если вы уверены в своих силах:

Посмотрите, нет ли рядом спасательного круга или другого предмета, способного увеличить плавучесть человека (палки, доски), бросьте его на максимальное расстояние в сторону тонущего. Подплывите к нему (но не вплотную), постарайтесь успокоить и ободрить. Выясните, контролирует ли он свои действия. Если тонущий не потерял самообладание, то помогите ему держаться на воде и добраться до берега, при этом он может держаться за ваши плечи. Если терпящий бедствие потерял самообладание, то действовать надо осторожно, чтобы он не увлёк вас за собой под воду. Подплыв, надо нырнуть под него и, взяв за ноги, вытолкнуть вверх, одновременно разворачивая его к себе спиной. Оказавшись сзади, захватите своей рукой обе руки тонущего под локти, приподнимите и разверните его лицом вверх над поверхностью воды, чтобы он мог дышать. Ваша вторая рука при этом остаётся свободной, и вы можете плыть и транспортировать тонущего к берегу. Если человек уже погрузился под воду, не оставляйте попыток найти его на глубине, а затем вернуть к жизни. Это можно сделать, если утонувший находился в воде не более 6 минут. Подняв потерпевшего из воды и доставив его на берег, попросите находящихся поблизости людей вызвать «скорую».

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