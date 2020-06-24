Предъявили обвинение случчанке, которая пыталась выдать убийство сожителя за самооборону

Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела об убийстве мужчины.

Подробности «Кур'еру» рассказала Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области.

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«Вечером 8 декабря 2019 года следственно-оперативная группа прибыла в агрогородок Мелешки Слуцкого района, где в частном доме медицинскими работниками была констатирована смерть 56-летнего хозяина с признаками криминального характера.

Находившаяся в доме 39-летняя сожительница рассказала правоохранителям, что мужчина пришёл домой с ранением. Сведения, полученные в ходе осмотра места происшествия, фиксации объектно-следовой картины и иных первоначальных следственных действий, стали основанием для её задержания. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась, нигде не работала.

На протяжении расследования женщина давала противоречивые показания, в том числе указывая на то, что мужчина угрожал ей ножом, и она оборонялась. Проведёнными следственными и процессуальными действиями, а также по заключениям экспертов данная версия была опровергнута.

Согласно материалам уголовного дела, в тот вечер между сожителями при распитии спиртных напитков произошёл конфликт, в ходе которого женщина стала избивать мужчину, наносить ему удары ножом. Тот пытался защищаться, но с учётом полученных множественных повреждений в виде колото-резаных ран скончался на месте происшествия. Потом женщина попыталась убрать улики преступления, скрыть следы, спрятав одежду потерпевшего в диван, нож — в морозильник. После этого позвонила соседу, который и вызвал скорую помощь.

По заключению судебной психиатрической экспертизы женщина на момент совершения преступления сознавала значение своих действий и могла руководить ими. Ей предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 139 УК РБ (убийство). К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд", — сообщила представитель ведомства.