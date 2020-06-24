В Москве прошёл парад Победы. На трибунах с ветеранами был и Александр Лукашенко с сыновьями

В среду, 24 июня, в Москве прошёл парад Победы, который 9 мая Россия не стала проводить из-за пандемии коронавируса.

Среди приглашённых — президент Беларуси Александр Лукашенко. Он сидел рядом с российским коллегой Владимиром Путиным. Белорусский президент прибыл на парад со своими сыновьями. Все сидели на одной трибуне с ветеранами, пишет TUT.BY. Парад приурочен к дате исторического Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

Рклама

Во время общения с ветераном президент Беларуси прослезился. Момент попал в объективы камер.

В параде участвовало около 14 тысяч человек, более 200 единиц исторического и современного вооружения и военной техники, 75 воздушных судов.