В Москве прошёл парад Победы. На трибунах с ветеранами был и Александр Лукашенко с сыновьями

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В Москве прошёл парад Победы. На трибунах с ветеранами был и Александр Лукашенко с сыновьями, Слуцк
Фото: Reuters

В среду, 24 июня, в Москве прошёл парад Победы, который 9 мая Россия не стала проводить из-за пандемии коронавируса.

Среди приглашённых — президент Беларуси Александр Лукашенко. Он сидел рядом с российским коллегой Владимиром Путиным. Белорусский президент прибыл на парад со своими сыновьями. Все сидели на одной трибуне с ветеранами, пишет TUT.BY.

В Москве прошёл парад Победы. На трибунах с ветеранами был и Александр Лукашенко с сыновьями, Слуцк
Рядом с Александром Лукашенко сидит его сын Николай. Старшие сыновья Виктор и Дмитрий — на трибуне выше. На трибуне с президентом Беларуси находится и президент России Владимир Путин. Фото из Telegram-канала «Пул Первого»
Парад приурочен к дате исторического Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

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В Москве прошёл парад Победы. На трибунах с ветеранами был и Александр Лукашенко с сыновьями, Слуцк

Во время общения с ветераном президент Беларуси прослезился. Момент попал в объективы камер.

В параде участвовало около 14 тысяч человек, более 200 единиц исторического и современного вооружения и военной техники, 75 воздушных судов.

В Москве прошёл парад Победы. На трибунах с ветеранами был и Александр Лукашенко с сыновьями, Слуцк

В Москве прошёл парад Победы. На трибунах с ветеранами был и Александр Лукашенко с сыновьями, Слуцк

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