В пятницу, 26 июня, в Слуцке после временных каникул вновь заработает кальянная «Мята». В этот же вечер планируется открытие и летней террасы.

Об этом «Кур`еру» сообщили в администрации заведения.

Рклама

«Сейчас идёт активная подготовка к открытию. Заведение будет работать в прежнем режиме. Наши гости смогут заказать кальяны, закуски и напитки. Единственный минус — ограничения в кухне. Поскольку заведение „Pizza & Coffee“ закрыто, то временно нельзя будет заказать пиццу или суши. Но после выходных мы будем думать над расширением меню. Скорее всего, что будет расширен ассортимент закусок», — ответил администратор.

По словам собеседника, пока никакой развлекательной программы не запланировано. Но это не помешает хорошему отдыху. «Мы знаем, что случчане очень ждали, когда вновь откроется заведение. Даже без развлекательной программы будет весело. Всех ждёт диджей и танцы до утра», — добавил он.

Напомним, что в апреле кальянная «Мята» закрылась на неопределённый срок из-за эпидситуации. Позже стало известно, что бизнес выставлен на продажу.

«Заведение по-прежнему выставлено на продажу, но возобновляет свою работу, чтобы показать потенциальным покупателям, что оно прибыльное и востребовано у случчан», — добавил собеседник.