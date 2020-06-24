Многоквартирные дома в Беларуси теперь будут строить по договорам с местными исполкомами

Александр Лукашенко подписал Указ № 235 «О дополнительных условиях возведения многоквартирных жилых домов». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно указу, проектирование и возведение таких жилых домов будет осуществляться только при условии заключения застройщиками с местными исполнительными и распорядительными органами договоров на реализацию права проектирования и строительства.

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Этими документами будут также установлены сроки работ, время на проектирование и строительство, ввод домов в эксплуатацию. Кроме того, там предусмотрят положения о правах и обязанностях сторон, порядке решения споров и меры, которые будут приниматься к застройщикам в случае нарушения обязательств.

Типовую форму такого договора разработает Совмин.

Цель указа — дать застройщикам дополнительный стимул для выполнения своих обязательств, включая соблюдение сроков возведения строений.