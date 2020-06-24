«Летний патруль». Спасатели провели рейды на пляже в 11-м городке Слуцка и на Рудне

Какое самое распространённое место отдыха в беззаботные летние солнечные дни? Безусловно, это пляж. Нет ничего лучше, чем, забыв о повседневных проблемах, понежиться на солнышке, удобно расположившись на шезлонге или покрывале, после чего взбодриться, окунувшись в прохладную воду, и поиграть в пляжный волейбол или поесть вкусных шашлыков в шумной весёлой компании.

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Для того чтобы долгожданный отдых случчан около водоёмов не был омрачён какими-либо негативными событиями, спасатели вместе с Олегом Рудницким, председателем Слуцкой районной организации ОСВОД, обследовали места отдыха на воде, расположенные в Слуцке и в деревне Рудня.

Спасатели акцентировали внимание на наличие и актуальность информационных щитов с правилами безопасного поведения на воде, спасательного имущества, необходимого при оказании помощи утопающим. Также была проверена документация об обследовании акватории соответствующими службами.

В рейдах также принимали участие активисты Белорусской молодёжной общественной организации спасателей-пожарных, которые в рамках акции «Летний патруль» вместе со спасателями напоминали гражданам о правилах безопасного поведения на воде и раздавали тематические буклеты.