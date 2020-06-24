В Беларуси 59 945 случаев коронавируса с начала вспышки

На 24 июня в Беларуси 59 945 случаев COVID-19. Прирост за сутки — 458. Об этом сообщает «Официальный Минздрав».

Выздоровели и выписаны 40 136 пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19 (+ 1448 за сутки). За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 362 пациента (+ 5 за сутки).

Рклама

Всего проведено 901 904 теста (+ 15 565 за сутки).

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