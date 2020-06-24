Конкурс предпринимательских идей 2019−2020 годов: победителями стали проекты, ориентированные на детей

Первое место занял WOOMA — новый бренд одежды для беременных женщин и кормящих мам. На втором месте — детская научная студия «ЭкоЛаборатория», на третьем — франшиза детских парикмахерских «Подстригульки».

Целью Конкурса предпринимательских идей, который Бизнес-школа ИПМ проводит при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и PYXERA Global (США), является развитие предпринимательской инициативы в Беларуси.

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Конкурс построен по принципу акселератора. В нынешнем сезоне, который начался осенью прошлого года, из 99 поданных заявок было отобрано 64. Их авторы обучались стратегии, финансам, маркетингу, личной эффективности и другим темам, необходимым для воплощения идеи и развития бизнеса. Почти 30 менторов и экспертов поддержали конкурс своей экспертизой. По итогам обучения и менторинга многие проекты радикальным образом изменились, что, по мнению организаторов, даст новый толчок к их развитию.

«Бизнесу на начальной стадии развития нужны не только деньги, но и идеи, правильное понимание направления движения, грамотное выстраивание концепции. И если ценные призы получают только победители, то возможность пересмотреть свои подходы к бизнесу доступна всем участникам», — говорит Дмитрий Дичковский, председатель жюри Конкурса предпринимательских идей, профессор Бизнес-школы ИПМ.

Одной из приоритетных задач проекта является развитие бизнеса в регионах, где предпринимательская активность по-прежнему является значительно более низкой, чем в Минске.

«Мы надеемся, что вовлечение в проект региональных предпринимателей расширит их горизонты и возможности. С каждым годом мы стараемся создать все больше возможностей для того, чтобы происходил обмен опытом между представителями разных регионов и чтобы они получили доступ к помощи менторов и преподавателей из Минска», — рассказала Анна Перунова, менеджер проекта, руководитель регионального офиса Бизнес-школы ИПМ в Могилеве.

Конкурс предпринимательских идей организован в рамках проекта Бизнес-школы ИПМ «Продвижение бизнес-образования в регионах для предпринимательского успеха» (DRIVES), который реализуется при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и PYXERA Global (США).

Партнерами Большого финала Конкурса выступили Школа иностранных языков Streamline, Адвокатское бюро REVERA, ОАО Белинвестбанк, Инвестиционно-консалтинговая компания ASER.