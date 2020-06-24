В Москве в квартире нашли пять младенцев. Их родили суррогатные матери для продажи в Китай

Пятерых новорождённых нашли в квартире в Останкинском районе Москвы. Самому старшему из них не более месяца, самому младшему всего несколько дней. Как выяснилось, дети были рождены суррогатными матерями для граждан Китая.

Об этом рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах российской столицы. По его словам, полицию вызвали соседи, которые услышали детский плач. С младенцами были две женщины. Они не смогли объяснить, чьи это дети.

Рклама

Также сотрудники полиции нашли в квартире документы на русском и китайском языках о проведённых процедурах ЭКО.

Возбуждено уголовное дело за торговлю людьми. Дети доставлены в больницу, им ничего не угрожает.