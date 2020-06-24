Про мост, ЦДТ и кассы «на ДК». Слуцкие школьники рассказали, с какими местами у них связаны приятные воспоминания

Хорошие воспоминания — это наш личный запас счастья. «Кур'ер» узнал у случчан о местах, с которыми у них связаны приятные воспоминания.



Анастасия Сташкевич, учащаяся 9-го класса СШ № 13

«Я считаю, что одно из самых главных мест, с которым у меня связаны приятные воспоминания, — это художественная школа, потому что там прошло несколько лет моей жизни. Хоть я её не закончила и ушла после 3−4 лет обучения, тем не менее там у меня очень много интересных воспоминаний. Я вспоминаю летнюю практику, когда мы ходили в парк, рисовали, при этом пели песни, была какая-то очень уютная, художественная атмосфера.

Помню, как мы рисовали свои первые серьёзные работы, которые потом отбирали на конкурс. Я как-то не надеялась тогда на что-то, но несколько работ из моей группы отправили. Среди них была и моя. Она называлась «Ночной город». Помню, я очень радовалась. Точно не припомню, как назывался этот конкурс, но он был при поддержке Евросоюза. Для меня это было вершиной! Хоть я ничего и не выиграла, но сам факт успеха меня вдохновил на долгое время!

Рклама

Ещё зимой, когда на улице темно и холодно, мы сидели в кабинете и рассказывали друг другу страшилки, приносили и читали книги, обсуждали что-нибудь интересное.

Думаю, что это был довольно интересный этап в моей жизни, хотя я теперь не увлекаюсь рисованием.

Считаю, что художественная школа оставила у меня очень интересные воспоминания, и я не жалею, что училась в ней. Думаю, что воспоминания о ней останутся у меня до конца жизни".

Ангелина Кудёлко, учащаяся 10-го класса СШ № 13

«ЦДТ — это то место, в котором на протяжении десяти лет я посещаю танцевальный коллектив. Это единственное место в Слуцке, с которым ассоциируются все мои приятные воспоминания. Здесь я с самого детства и до сих пор провожу время в удовольствие. Было очень много ярких моментов, связанных с концертами. Даже когда мы готовимся к очень серьёзным конкурсам, мы успеваем повеселиться.

Одно из самых ярких воспоминаний — как я первый раз пришла в ЦДТ на танцы. Мне было лет 6−7, и я помню то странное ощущение, которое меня посетило. Тогда я ещё не знала, что танцы так зацепят меня. Я люблю танцевать, и поэтому ЦДТ дал мне возможность понять, что танцы стали для меня частью моей жизни".

Егор Жук, учащийся 9-го класса СШ № 12

«Чаще всего я прихожу гулять на городской Дом культуры и могу сказать, что с этим местом связаны приятные воспоминания. Мы с друзьями можем посидеть здесь, поговорить о чём-нибудь интересном. Также тут часто „катают“ скейтеры, за чем мне нравится наблюдать. Хоть сам я этим не увлекаюсь. Один раз был случай, когда с друзьями баловались, я поскользнулся и упал. Сильно не пострадал, но запомнилось надолго».

Даниил Выскварко, учащийся 9-го класса СШ № 10

«Так как я увлекаюсь катанием на скейтах, мне нужно место, где „катать“, и этим местом является дорога возле ТЦ „Маяк“. Мне нравится здесь кататься, так как тут ровная поверхность, да и из-за того, что это рядом с торговым центром. Я могу встретить много знакомых, с которыми можно поговорить о чём-нибудь. Помню, был случай, как я неудачно приземлился и сломал свой скейт, да и не один раз. Но даже из-за этих не очень хороших ситуаций я всё равно часто там катаюсь».

Павел Тишкевич, выпускник гимназии № 1 этого года

«Место, с которым связаны мои приятные воспоминания, находится недалеко за городом, в деревне Клепчаны. Там мы праздновали наш выпускной. Нас собралась компания из 21 человека. Мы отгуляли всю ночь, переоделись в удобную одежду и пошли на мост встречать рассвет. Взяли с собой гитару и, пока ждали солнце, играли и пели песни. Фактически рассвета мы не видели, потому что солнце было за деревьями, однако это был самый „тёплый“ рассвет в моей жизни. Благодаря людям, которые меня окружали, он стал незабываемым».