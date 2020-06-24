Не носим маски, а потом ждём от врачей помощи. Наблюдение случчанки

Стала свидетелем одной картины, после которой было очень жалко наших медиков.



Недавно наблюдала, как к нашему дому подъехала «скорая». Вышел врач в полной защите — костюме, маске, очках. Около домофона медика встречал мужчина. Как я понимаю, он и вся его семья на самоизоляции и они болеют коронавирусом. На вопрос, почему он без маски, мужчина ответил, что не носит. На что врач возмутился и потребовал, чтобы он вернулся в квартиру немедленно, и все, кто там, тоже должны надеть маски.

Эта ситуация очень хорошо характеризует многих людей и их отношение к эпидемии. Потом мы жалуемся, что в больнице не хватает тестов на коронавирус.

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