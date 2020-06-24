В середине апреля 59-летний Виктор Красинский, житель Молодечненского района, попал в реанимацию с гипертоническим кризом. Спустя две недели, 30 апреля, его выписали домой, не сделав тест на коронавирус. На следующий день мужчина почувствовал себя плохо, но остался лечиться дома. 6 мая его вновь госпитализировали в реанимацию, но на сей раз — с двусторонней пневмонией. У него подтвердился коронавирус. 3 июня мужчина скончался в больнице.



На горячую линию «Кур`ера» по COVID обратилась Елена Букштунович, которая из-за коронавируса потеряла отца. Она рассказала, как проходило лечение и почему считает, что в больнице отец, помимо коронавируса, заработал ещё и сахарный диабет.

Попал в реанимацию с гипертоническим кризом

— 16 апреля папа попал в реанимацию 1-й больницы Молодечненской ЦРБ с гипертоническим кризом. В последнее время он сильно переживал насчёт работы, из-за этого у него подскочило давление. Восемь дней его продержали в реанимации, а затем перевели в гастроэнтерологическое отделение Молодечненской ЦРБ. Там он пробыл шесть дней. Всё это время ему ставили капельницы с глюкозой. Больше, по словам отца, никакого другого лечения не было.

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Отец пошёл на поправку, его самочувствие улучшилось. Из больницы его выписали 30 апреля. При выписке анализы были хорошие. Ему сделали рентген грудной клетки, поскольку аппарат КТ в Молодечно сломан. На снимке был лишь хронический бронхит. Анализы на коронавирус у него не взяли.

«На следующий день после выписки отцу стало хуже»

По словам Елены, уже на следующий день отцу стало плохо. Болели спина и ноги. В больницу он обращаться не захотел, говоря, что только оттуда вышел. Спустя ещё пару дней он начал жаловаться, что не хватает воздуха, как будто задыхается.

— 5 мая, несмотря на своё состояние, он вышел на работу. На следующий день у него поднялась температура до 39 °C. Он согласился вызвать «скорую». К слову, вызов мы сделали в 12 часов, а приехали медики только около 17 часов. Его отправили на снимок, на котором была обнаружена двусторонняя пневмония. В тот же день у него взяли мазок на коронавирус, 13 мая пришёл положительный результат. Отца сразу госпитализировали в реанимацию, поскольку в крови было недостаточно кислорода. Ему каждый день давали кислородную маску, но он всё ещё самостоятельно дышал. Врачи оценивали его состояние как стабильно тяжёлое, без какой-либо динамики.

Нам повезло, поскольку отцу в реанимации иногда разрешали поговорить по телефону. В разговоре с мамой он как-то сказал: «Увидимся ли мы ещё с тобой. Выносят каждый день молодых хлопцев по 40 лет…» Но мы не хотели об этом даже думать. Верили, что он выздоровеет. К тому же он шёл на поправку. Его лёгкие заполнились кислородом на 95%, температуры не было.

Но потом неизвестно, что произошло. 21 мая папу ввели в медикаментозный сон и подключили к ИВЛ. Врачи решили изменить лечение. Изначально говорили, что на ИВЛ он пробудет два дня и его начнут постепенно выводить из искусственной комы. Потом уже отвечали так: «Сколько нужно будет, столько и будет находиться на ИВЛ». К аппарату он был подключён 14 дней. В то же время ему начали капать плазму переболевшего коронавирусом. После неё у отца вновь начала подниматься температура, которая сбивалась только до 37 °C.

«Каждый раз мы спрашивали, что нужно купить? Ответ был один: всё есть!»

— Мы звонили врачам каждый день по несколько раз. Нам дали понять, что мы мешаем работать, и сказали звонить два раза в день: в 12 и 18 часов. Каждый раз мы спрашивали у врачей, нужно ли что-то купить, может быть, чего-то не хватает, мы бы всё достали. Каждый раз ответ был один и тот же: нет, всё есть.

Только за два дня до папиной смерти, 1 июня, врач сказал, что отцу недостаточно питания. Той глюкозы и бульона, что вливают, мало. Организм истощался. Сказали, если сможем добыть, привезти питание «Нутриэн». На следующий день мы передали 3 упаковки, которые нашли в остатке в Минске. Но, как оказалось, они и не понадобились.

3 июня в 12 часов мы сделали дежурный звонок, чтобы узнать, как самочувствие отца. Ответили, что состояние стабильно тяжёлое. Пока папа был подключён к ИВЛ, ему делали повторный снимок. Через знакомых медиков узнали, что на снимке были незначительные улучшения. Мы обрадовались, что папа пойдёт на поправку и всё будет хорошо. Но в этот же день, 3 июня, в 14 часов нам позвонил уже другой врач и сказал, что папа умер.

Причины смерти: коронавирус и сахарный диабет

Поскольку у Виктора Ивановича был подтверждён коронавирус, его тело отправили на вскрытие в областной морг в Боровляны. В свидетельстве о смерти было указано две причины: коронавирусная инфекция и сахарный диабет. Родные мужчины до сих пор не понимают, откуда у него появилось хроническое заболевание. Они считают, что врачи в больнице перекапали его глюкозой. — Папа работал водителем инкассации в Белагропромбанке. Каждый год он проходил медкомиссию, поскольку работал за рулём и при себе носил оружие. Проверяли как следует. Никаких хронических заболеваний у него не было. К тому же в последние годы он тщательно следил за своим здоровьем.

Как-то на очередной комиссии врач сказала, что у отца немного повышен сахар в крови. Посоветовала купить аппарат и каждый день следить за сахаром. Папа так и делал. Каждый день по утрам измерял свой уровень сахара, который был, к слову, в пределах нормы. Он следил за своим питанием и даже похудел.

И тут нам сообщают, что одна из причин смерти — это сахарный диабет. Наша семья считает, что папу в больнице просто перекапали глюкозой в чистом виде. Они видели, что от неё у отца начал подниматься уровень сахара, но продолжили её капать. Почему нельзя было назначить другой препарат? Почему раньше нельзя было сказать, что его организм истощался и нужно что-то купить? Это вопросы, которые уже навсегда останутся без ответа.

«Относитесь ко всему серьёзнее и будьте готовы спасать своих близких»

Елена говорит, что решила поделиться своей историей потери, чтобы люди отнеслись серьёзнее к этой болезни и были готовы спасать своих близких.

— Папа был жизнерадостным человеком. Это был наш оптимист, который всех поддерживал, а теперь его не стало. У него было две дочери и две внучки. Он мечтал о мальчике. Накануне пандемии у него родился долгожданный внук. Ему удалось его увидеть только один раз. Папа так ждал, когда закончится всё это, чтобы поехать навестить внука. Но уже никогда не сможет этого сделать, — на том конце провода Елена делает глубокий вдох. — Вся наша семья уверена, что папа заразился коронавирусом в больнице. Он же только выписался и на следующий день ему стало плохо. Другого варианта просто нет. Мы доверились врачам и их опыту, ничего не требовали и не настаивали. Возможно, стоило… Возможно, стоило настойчивее спрашивать, что нужно купить, что нужно сделать. А мы полностью доверились врачам и потеряли драгоценного человека в нашей жизни. Он пришёл в больницу на своих ногах, а уйти уже не смог… Я не хочу никого обвинять и делюсь своей историей для того, чтобы люди были готовы в подобных ситуациях спасать своих близких.

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