Нужна изоляция и кровля… В Слуцке собираются ремонтировать здание райисполкома

На сайте госзакупок УКС Слуцкого района объявил тендер на выбор организации, которая запроектирует тепловую изоляцию стен и ремонт кровли здания райисполкома.

Торги по объекту «Модернизация административного здания Слуцкого райисполкома, расположенного по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 189» пройдут 9 июля. Цена лота — 55 000 рублей. Источник финансирования — местный бюджет. Победитель будет обязан сделать проект за 4 месяца.

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Здание Слуцкого райисполкома построено в 1985 году. По документам госзакупки техническое обследование проводилось в декабре 2018 года.

«В ходе обследования стен и перегородок выявлены следующие дефекты:

размораживание и выветривание кирпичной кладки наружных стен на глубину до 30 мм с выпадением, отставанием (трещины штукатурного слоя, глухой звук при простукивании) раствора;

разрушение штукатурного слоя стены в месте заполнения стен блоками ячеистого бетона.

Дефекты наружных стен (размораживание кирпичной кладки), выявленные в ходе технического обследования, не являются единичными. Со слов обслуживающего персонала, неоднократно происходило отслоение и отпадание наружного штукатурного слоя, что было подтверждено на момент обследования наличием следов ремонтов наружного штукатурного слоя.

Причинами отслоения и отпадания наружного штукатурного слоя является размораживание кирпичной кладки — исчерпан ресурс кладки поверхности фасадов (наружные кирпичи) по морозостойкости. При отсутствии мероприятий по защите наружных кирпичных стен дальнейшее ухудшение категории технического состояния имеет достаточно высокую вероятность", — говорится в техническом заключении ООО «ПартнёрСпецПроект».

Как пояснил «Кур'еру» Игорь Родионов, директор управления капитального строительства Слуцкого района, сейчас идёт речь только о проекте. Когда начнутся сами ремонтные работы, пока неизвестно. Возможно, в следующем году, когда запланируют финансирование. В какой цвет будет покрашено главное административное здание Случчины, будет выбирать главный архитектор города.